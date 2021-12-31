رقص ومخلل ورصاص.. طقوس دول العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

طقوس غريبة تحيي بها بعض الشعوب ليلة رأس السنة الميلادية 2022، فما بين الاعتقاد بجلب الحظ والإحساس بالسعادة الشديدة، تتنوّع أهداف هذه الطرق التي تُحدث حالة من السعادة البالغة لدى المحتفلين برأس السنة، آملين أن يستقبلوا العام الجديد بروح من التفاؤل الذي قد يُغيّر من الروتين أو الأحداث السيئة التي لطالما عاشوا فيها.

وفي ليلة رأس السنة، ترصد "الدستور" أبرز طقوس دول العالم في الاحتفال بهذا اليوم المميز.

الرومان يرقصون رقصة الدب

يستهل المواطنون الرومانيون السنة الجديدة بارتداء ملابس ملونة بألوان فاتحة يختلط بها فرو الحيوان؛ اعتقاداً منهم بأنه يمنع الشر، كما أن لديهم طقس غريب وهو "رقصة الدب"، حيث يعتقدون أن هذه الرقصة تجلب الحظ للعام الجديد.

وضع حيوان الأبوسوم في ولاية كارولينا الشمالية

في مدينة براستاون، شمال كارولاينا في الولايات المتحدة، يقوم الأهالي هناك بالتقاط حيوان "أبوسوم" وإنزاله في قفص ليحلّق في العام الجديد، حيث يسمى هذا الطقس باسم "Possum Drop" ويحظى باهتمام شديد كل عام.

تناول المخلل في ولاية بنسلفانيا

يتجمّع الآلاف من الناس في ديلسبورج، ببنسلفانيا، كي يشاهدون مجسّم مخلل، يبلغ ارتفاعه 3 أقدام وهو يسقط من ارتفاع 45 قدما إلى خزان مخلل، فضلا عن تناول المخلل للاحتفال ببداية العام الجديد.

إذابة الرصاص في ألمانيا

يحرص الألمان على الاستمتاع برأس السنة عن طريق إذابة كمية صغيرة من الرصاص.

وبعد صب المعدن المنصهر –الرصاص- في ماء بارد يتجنب المعدن ويشكّل شكلاً محددًا.

عنب في إسبانيا

يُمسك المواطنون في إسبانيا العنب الأخضر، وعندما تدّق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يأكلون حبة عنب واحدة مقابل كل قرع جرس، حيث يظن الإسبان أن هذا الطقس ربما يمنحهم التوفيق بقية العام.

السهر والأكلات الدافئة في مصر

يختلف الوضع في مصر قليلا، حيث يحرص المصريون على استقبال العام الجديد بالسهر في الأماكن المختلفة وتناول الأكلات التي تتيح لهم التدفئة خاصة وأن ليلة رأس السنة غالبا ما يكون طقسها بارد.