«مبحبهاش ولا بحب اسمها».. لماذا كرهت إيمان العاصي 2021؟

أظهرت الفنانة إيمان العاصي حالة حزن شديدة في وداعها لعام 2021، بعدما فقدت والدها خلال أواخر شهور العام الجاري المنتظر انقضائه بعد ساعات قليلة، حيث قامت بتذكرته بكلمات مؤثرة.

ونشرت إيمان العاصي، صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت قائلة: سنة مالهاش عندي أي وصف، مبحبهاش ولا بحب اسمها، خدت مني روحي الحقيقة، شرخ في قلبي حاسة بيه طول الوقت بيوجعني.

وتابعت إيمان العاصي: مش قادرة اتقبل مهما حاولت ابقى عادي واتعايش، كلمة قلب مكسور لما كنت بقرأها حد كاتبها، عمري ما فهمت دا إحساس بجد ولا مجرد تعبير عن الزعل، بس طلع إحساس بجد بيوجع قوي.

وأضافت: قلبي حاسة فيه شرخ رهيب واجعني طول الوقت، حتى وأنا بضحك، بابا مشي مني على غفلة، يعني ايه موت !!!!!!!، دي حاجة مرة قوي مرعوبة السنة تخلص وتبعد عني بجد يا بابا!!!!.

واستكملت الفنانة: السنة دي خدتك مني أنا مش عاوزاها تهرب بيك بعيد عني، مش هعرف أعدي السنة دي أبدا بكرا عامل وجع في قلبي زي يوم وداعك الأخير كأني هفقد الأمل من جديد.

انضمت الفنانة إيمان العاصي مؤخرا إلى طاقم عمل الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار3" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم للمشاركة في المسلسل الضخم الذي يقف على بطولته كلا من الفنانين أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا تحت إدارة المخرج بيتر ميمي ومن تأليف هاني سرحان.

وتقدم العاصي دورا محوريا خلال أحداث العمل الجديد الذي يقدم بطولات مختلفة للأجهزة الأمنية في مصر خلال السنوات الماضية والتغلب على الجماعات الإرهابية، كما انضم الفنان أحمد بدير مؤخرا إلى العمل الضخم ليقدم هو وإيمان العاصي أدوارا محورية خلال الأحداث.