إعادة فتح شارع الهرم بعد 5 ساعات إغلاق

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، صباح اليوم الجمعة، شارع الهرم أمام حركة السيارات بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال استكمال إنشاء محطة الأهرامات بمترو أنفاق الخط الرابع.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن غلق شارع الهرم لاستكمال أعمال إنشاء محطة الأهرامات بمترو أنفاق الخط الرابع لمدة 5 ساعات، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك استكمال أعمال محطة "الأهرامات" بمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بالجيزة.

وأضافت إدارة مرور الجيزة أن تنفيذ الأعمال يستلزم غلق كلي لشارع الهرم للموقع إبتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة 31/12/2021 حتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم، ووضعت إدارة مرور الجيزة بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب باستكمال السير إتجاه شارع الأهرام وطريق المنصورية ومحور ترسا تقوم بالسير يسارًا إتجاه شارع حدائق الأهرام القديمة- ثم السير يمينًا بشارع الشمس وصولًا حتى طريق المنصورية إتجاه شوارع "الهرم، فيصل، ترسا".

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.