الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استنفار أمنى بالجيزة استعدادًا لاحتفالات رأس السنة

استنفار أمني بالجيزة
استنفار أمني بالجيزة استعدادًا لاحتفالات

عقد اللواء علاء فاروق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اجتماعًا مع قيادات كافة قطاعات المديرية، صباح اليوم الجمعة، بهدف متابعة تنفيذ بنود خطة تأمين المنشآت الهامة والكنائس بالمحافظة وتأمين المواطنين خلال احتفالات أعياد رأس السنة.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

ووجّه مدير أمن الجيزة بتشديد التمركزات الأمنية على محيط جميع الكنائس، وعلى مداخل كل كنيسة، وأثناء الجولة اطمأن فيها على هدوء محيط الكنائس، وعدم وجود أي معوقات لعملية التأمين.

وخلال الاجتماع تطرق مدير أمن الجيزة إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

ووجّه اللواء علاء فاروق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، في إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

استنفار أمني احتفالات عيد الميلاد المجيد رأس السنة الميلادية احتفالات عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد قطاع أمن الجيزة

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