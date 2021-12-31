البيت الأبيض: بايدن قال لبوتين إن أمريكا سترد بحزم على أى غزو آخر لأوكرانيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحزم إذا كان هناك غزو آخر لأوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان "الرئيس بايدن حث روسيا على تهدئة التوتر مع أوكرانيا... وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سيردون بحزم في حالة حدوث غزو روسي آخر لأوكرانيا".

وعلى الجانب الآخر، أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي جو بادين أن موسكو تريد من الناتو النتيجة من مفاوضات الضمانات الأمنية.

وأشار أوشاكوف في حديث للصحفيين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، إلى أن الجانب الروسي أكد أنه يسعى لتحقيق النتيجة من المفاوضات حول الضمانات الأمنية، وأن بايدن أعرب عن تفهمه لهذا الموقف وأيده.

وأضاف أوشاكوف أن المفاوضات حول الضمانات الأمنية لا يجب أن تتحول لكلام بلا معنى، وأن الجانب الروسي سينتظر نتائج محددة خلال جولتين أو ثلاث من المفاوضات، قبل أن يخرج باستنتاجاته.

وذكر أوشاكوف أن بوتين أكد لبايدن أن روسيا ستتصرف مثلما كانت ستتصرف واشنطن في حال ضرورة ضمان مصالحها الأمنية.

وأضاف أن روسيا تتفهم رغبة واشنطن في مشاركة حلفائها في مناقشة الضمانات الأمنية، لكن الأهم هو الحوار المباشر مع موسكو.

وقال أوشاكوف: "جرى التأكيد على فكرة مفادها أنه في حال نجاح المفاوضات حول الضمانات الأمنية، فإن ذلك سيؤدي إلى بعض التطبيع وربما تحسن العلاقات الثنائية بشكل عام" بين موسكو وواشنطن.

وأضاف أوشاكوف: بايدن تحدث عن "العقوبات الواسعة التي يتحدث عنها الكثيرون في الغرب... لكن رئيسنا رد بشكل واضح وبأن هذا سيكون خطأ كبيرا من شأنه أن يؤدي إلى قطع العلاقات بشكل كامل" بين البلدين.