فرنسا تتراجع عن إجراءات تعيق عبور البريطانيين

خففت فرنسا القيود التي كانت تمنع البريطانيين المتوجهين من بلادهم إلى أماكن إقامتهم في دول أوروبية أخرى، من عبور نفق المانش بسياراتهم.

وكانت القيودد التي فاجأت حتى الحكومة البريطانية تعني البريطانيين المقيمين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي غير فرنسا، الذين ومن أجل الوصول إلى تلك الدول يعبرون عادة فرنسا بسياراتهم، كما هي الحال في هذه الفترة حين يعود الجميع من عطل الأعياد.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها طلبت "توضيحات بشكل عاجل من جانب الحكومة الفرنسية" بعد اكتشاف الأمر.

ونقلت "فرانس برس" عن وزارة الداخلية الفرنسية في حينه أن البريطانيين هم "مواطنون من دول أخرى"، ولا يسمح لهم بعبور فرنسا للوصول إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الوزارة تراجعت، وقررت توجيه "تعليمات بالتساهل" لعناصر شرطة الحدود كي يتمكن كل شخص من الوصول إلى مكان إقامته.

وقد وصف بعض البريطانيين إجراءات التشديد هذه بأنها "مسألة بريكست مقنّعة بكوفيد".

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، أن ارتداء الكمامات في شوارع باريس "إجباري"، اعتبارًا من بعد اليوم الجمعة.

وأوضحت السلطات المحلية في بيان نقلته “رويترز”، أن "عدم الالتزام بهذه القاعدة سيؤدي إلى غرامة قدرها 135 يورو".

وسجّلت فرنسا الأربعاء أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 تجاوزت للمرة الأولى عتبة مائتي ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب أرقام كشفها وزير الصحة أوليفييه فيران.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة أوليفييه فيران للمشرعين إن فرنسا تشهد "تسونامي" لعدوى كورونا، يغذيه متحورا "دلتا" و"أوميكرون".

ويُعد ارتداء الأقنعة إلزامي داخل المباني العامة ووسائل النقل العام في جميع أنحاء فرنسا.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أعلن أول أمس الإثنين، أنه لن يتم فرض حظر تجول ليلة رأس السنة الجديدة 2022.

وأشار كاستكس - في مؤتمر صحفي نقلته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية - إلى أنه اعتبارًا من أمس الثلاثاء، سيتمكن الفرنسيون من تلقي جرعة كورونا التعزيزية، بعد ثلاثة أشهر من التطعيم الكامل.