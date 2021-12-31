الجمعة 31 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 31-12-2021

طقس بارد
طقس بارد

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
الظواهر الجوية 

كما يشهد اليوم أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث (80:60:% تقريبا) على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الاسماعلية - السويس - الفيوم - بني سويف - المنيا )علي فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس (الزعفرانة - رأس غارب - راس شقير).

كما يشهد أمطارًا خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 16 11
الإسكندرية 16 12
وادى النطرون 16 10
طنطا 16 10
شبين الكوم 16 11
دمنهور 16 11
بلطيم 16 12
مطروح 15 11
السلوم 15 11
سيوة 16 12
بورسعيد 17 12
دمياط 17 12
الزقازيق 17 11
المنصورة 16 10
الإسماعيلية 18 13
السويس 18 11
العريش 17 11
رفح 17 10
رأس سدر 18 11
نخل 17 05
نويبع 20 15
طابا 18 10
كاترين 13 03
الطور 22 11
شرم الشيخ 23 13
الغردقة 22 10
مرسى علم 22 14
الفيوم 18 10
بنى سويف 18 09
المنيا 17 08
أسيوط 18 08
سوهاج 19 09
قنا 21 09
الأقصر 22 09
أسوان 23 10
إدفو 23 10
أبوسمبل 22 09
الوادى الجديد 22 05
شلاتين 24 15
أبو رماد 23 15
حلايب 22 15
رأس حدربة 21 14

مصر ارصاد الجيزة البحر الاحمر المنوفية المنيا البحيرة سوهاج الإسكندرية مطروح درجات الحرارة الجمعة الوجه البحري جنوب سيناء تعرف علي بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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