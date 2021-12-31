أهالى بورسعيد يحتفلون بأعياد رأس السنة بساحة مصر (صور)

حرص أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، على التواجد في ساحة مصر المُطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، وذلك للاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، وأعياد الميلاد المجيد.

التقط الأهالي الصور التذكارية بجانب شجرة الكريسماس المتواجدة بالميدان، والتي تم تصميمها بألوان مبهجة لإسعاد الأهالي، بجانب مجسمات للهلال والنجمة، وإضاءة تمثال عظمة مصر بضوء خافت، لتكون الصورة النهائية ممتعة للأهالي.

أهالى بورسعيد يحتفلون بأعياد رأس السنة

أرتدي الأهالي اللون الأحمر وملابس بابا نويل، وذلك للاحتفال باليوم، وسادت حالة من الفرحة بين المواطنين، وظهرت علامات الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال، والتقط الأهالي مئات الصور التذكارية التي يحرصون على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أهالى بورسعيد يحتفلون بأعياد رأس السنة

يذكر أن محافظة بورسعيد، قد شهدت اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة على معظم شوارع المحافظة، وذلك بشكل مفاجئ.

ولم يمنع السقوط المتوسط للأمطار، أهالي بورسعيد من الاستمتاع باحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة، حيث شهدت معظم شوارع المحافظة والحدائق العامة تواجد العشرات من السيارات والمواطنين، وذلك للاستمتاع بالاحتفالات رغم الأجواء الشتوية.

أهالى بورسعيد يحتفلون بأعياد رأس السنة

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة موجه الطقس الغير مستقر، وانتشرت سيارات كسح المياه بالشوارع والميادين لتسهيل حركة السيارات والمواطنين، بالتزامن مع الاحتفالات.

في ذات السياق، شددت مديرية أمن بورسعيد من إجراءات تأمين احتفالات المواطنين، ونشرت الدوريات الأمنية والحملات لمنع حدوث جرائم تعكر صفو الاحتفالات.

أهالى بورسعيد يحتفلون بأعياد رأس السنة

وفي شأن آخر، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام لمتابعة سير ومستجدات العمل وانتظامه داخل الديوان العام.

أهالى بورسعيد يحتفلون بأعياد رأس السنة

واستمع المحافظ إلى شرح حول عدد من الموضوعات بإدارات الديوان العام، ومقترحات تطوير مستوى العمل والأداء، وأكد أن الأجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكل قطاعات المحافظة.

أهالى بورسعيد يحتفلون بأعياد رأس السنة

وأكد على أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، في ظل التطور الإداري الذي حققته المحافظة مؤخرًا.

أهالى بورسعيد يحتفلون بأعياد رأس السنة

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من كافة أعمال تطبيق نظام الجودة و منظومة الأيزو ٩٠٠١ بمحافظة بورسعيد ، حتى يتسنى للمحافظة الحصول على الأيزو في بداية العام القادم، والتنسيق التام بين المشاركين في تطبيق المنظومة، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة للانتهاء من هذا الملف، مشيرًا أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من خلال إقامة المشروعات العملاقة التي تهدف للارتقاء بأسلوب العمل وسرعة أداء الخدمات في ظل التحول الرقمي الجديد.