حصاد 2021.. إنجازات «رياضة الإسكندرية» خلال عام

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، عن حصاد ما قدمته المديرية خلال عام 2021.

وأشارت المديرية في بيان اليوم، إلى الأنشطة والفعاليات التي تمت خلال عام 2021، حيث تم تنفيذ خلال العام، 320 مشروع رياضي وشبابي،كما تم إشهار 9 مراكز شباب جديدة بفرع العامرية بالمناطق الأكثر احتياجا، والانتهاء بنسبة 98% من الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية، كما تم الإنتهاء بنسبة 100%من التحول الرقمى بين جميع الهيئات الشبايبة والرياضية.

وأقيمت 6 آلاف فاعلية ونشاط أونلاين ومبادره فى مختلف المجالات، وتنفيذ عدد 86 مبادرة، وإقامة 6 آلاف فاعلية ونشاط في جميع المجالات، بواقع 6 مليون مستفيد من الانشطة والفاعليات خلال العام، فضلا عن 10 مليون مشاهدة حققتها الأنشطة والفاعليات التي أطلقتها المديرية أون لاين في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية، و 695 دورة تثقيفية للشباب والطلائع استفاد منها 4مليون وخمسمائه مشارك، و23 ندوة بالتعاون مع الأزهر الشريف، استفاد منها 3000فرد، و40 دورة استفاد منها عدد1650 من العاملين بالمديرية.

أما عن البطولات الدولية والمحلية، شاركت المديرية في تنظيم فاعليات بطوله كأس العالم لكرة اليد المجموعه الثالثه والثامنة، وبطولة العالم للخماسى الحديث، والبطولة العربية لكرة السلة.

وحصلت الإسكندرية على العديد من الجوائز منها؛ درع التميز للمرة الرابعة على التوالى، درع الإتحاد الدولى للخماسى، درع وزارة الشباب والرياضة لجهود المبذولة فى الانتخابات الإلكترونية، ومهرجان العروض الرياضيه للجامعات، والحصول على درع الفن من وزارة الشباب والرياضة،

وتحقيق 21 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية بالمشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى، وتحقيق 9 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزيه في بطولة الجمهورية.

كما فازت المديرية بمسابقه كنوز مصرية والحصول على المراكز الأولى، وفوز فريق منتخب الإسكندرية للصم بدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الرابعة، وحصول فريق مركز شباب النصر لذوى الهمم على 36 ميدالية والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى بطوله الجمهوريه للإعاقات الذهنية.

أما في الإنجازات الخاصة بذوي الهمم، نفذ مشروع تنمية الفنون والإبداع للقادرون، من خلال تقديم سلسلة تدريبات مجانية أسبوعية لذوي الهمم في الأنشطة المختلفة، يستفاد منها 400 من ذوي الهمم أسبوعياً، وفي مسابقات ذوي الهمم، والمشاركة في منافسات الفوج الأول للمهرجان الرياضي "معا لتحويل الإعاقة الى طاقة" بمشاركة 8 محافظات، فضلاً عن تنفيذ رحلات أعرف بلدك لمحافظات الجمهورية، والمشاركة فى دورى كرة السلة للصم بنات.

ومن جانبها، أشارتت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أننا نستهدف المواطن السكندري من كافه الأعمار، وسعينا جاهدين إلى تقديم خدمة متميزة تشمل الرياضى والفنى و الكشفى ودورات تدريبيه لرفع كفاءه العاملين بالمديرية وبمراكز الشباب، كما قدمنا دورات تثقيف سياسى و تنمية بشرية وماراثونات لتبقى عروس البحر الأبيض تتألق وتستقبل عام جديد بمزيد من النجاحات التى تسعى إلى تقديمها لأبنائها.