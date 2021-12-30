بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا فى إصابات كورونا اليومى

سجلت بريطانيا، الخميس، لليوم الثاني على التوالي رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية لفيروس كورونا وسجلت 189 ألفا و213 حالة.

وذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أنه جرى تسجيل 332 وفاة جديدة على مستوى البلاد، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 مليونا و749 ألفا و139 اصابة، في حين سجلت الوفيات 148 ألفا و421 حالة .

يأتي ذلك بعد أن أثارت ندرة اختبارات كوفيد 19 في المملكة المتحدة مخاوف بشأن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، والتي أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنها ستمضي قدمًا في الأيام الأخيرة مع عدم وجود قيود جديدة حتى العام الجديد على الأقل.

وقال بيتر أوبنشو، عضو المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة التابعة للحكومة البريطانية (نيرفتاج)، "إنه أمر مقلق للغاية حقًا".

أضاف "نعلم المواقف التي يحدث فيها انتقال العدوى ولحسن الحظ لا أعتقد أننا نواجه نوع الإغلاق الذي كان ضروريًا للتعامل مع الوضع الذي شهدناه في بداية هذا العام.

لكننا نعلم أن الازدحام معًا في أماكن سيئة التهوية، خاصة إذا كنت تصرخ على موسيقى صاخبة وما إلى ذلك هو أمر مثالي تمامًا لانتقال هذا الفيروس شديد العدوى.