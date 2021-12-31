وكيل أوقاف الإسكندرية: المنابر خط أحمر لا نسمح لأحد بصعودها إلا بتصريح

التقى الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الخميس، بمديري الإدارات الفرعية وقيادات الدعوة، حيث رحب وكيل الوزارة بمديري الإدارات الفرعية، مؤكدًا على عدد من النقاط الهامة.

وجاء على رأس تلك النقاط التأكيد على أن الملحقات التابعة للأوقاف بالمساجد وغيرها هي اصول وأملاك دولة ولا يسمح لأحد بالتفريط فيها أو الاهمال في تقنين الوضع بها.

وكيل اوقاف الإسكندرية يجتمع بمديري الإدارت

كما أكد على دقة تحرير المستحقات المالية لجميع الموظفين بمختلف مسمياتهم بحيث لا يصرف أي مبالغ مالية بدون وجه حق حفاظًا على المال العام.

وشدد على أن المنابر بالمساحد خط أحمر لا يسمح لأحد مهما كان بصعود المنبر أو استغلال المحراب تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان مصرح له وتطبق عليه التعليمات، مع التأكيد على الالتزام بموضوع خطبة الجمعة والوقت المحدد، فضلًا عن الالتزام بضوابط استعمال مكبرات الصوت الخارجية والداخلية، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، وحال وجود مخالفة يتحمل الجميع المسئولية أمام كافة الجهات.

وكيل اوقاف الإسكندرية يجتمع بمديري الإدارت

وأكد على عدم السماح بالمساس بأي مسجد أو زاوية تحت أي مسمى من المسميات إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حفاظًا على المال العام وحقوق الأوقاف، وعدم السماح بوضع صناديق تحت أي مسمى، مع عدم قبول التبرعات النقدية تمامًا، وتنفيذ توجيهات الوزارة بخصوص التبرعات العينية.

وكيل اوقاف الإسكندرية يجتمع بمديري الإدارت

وأشار إلى الإهتمام بملف محو الأمية وعمل اجتماع مع الأئمة و خطباء المكأفاة، والتنسيق مع إدارة محو الأمية والإدارة التعليمية لفتح فصول في المدارس في الموعد الذي لا يتعارض مع عمل الإمام، وذلك لعرض ما تم انجازه على اللجنة الإشرافية العليا بالمحافظة وفق ضوابط العمل.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا وزاريًّا بتكليف الشيخ سلامة محمود عبد الرازق نجم بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، خلفًا للشيخ محمد خشبة، والذي بلغ سن المعاش.

ونظمت أوقاف الإسكندرية حفلة على شرف الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف وذلك لبلوغه سن المعاش، بحضور قيادات المديرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، و محمد عبد العظيم رئيس نقابة العاملين بأوقاف الإسكندرية، ولفيف من الأئمة والعاملين بأوقاف الإسكندرية.