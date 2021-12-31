20 % زيادة الإصابة به عالميًا.. الأسباب الشائعة لتلف الكبد

يعتبر الكبد من الأعضاء الحيوية، مما يعني أنه مكلف بأداء المهام الضرورية للبقاء على قيد الحياة، ومؤخرًا ذكرت منظمة الصحة العالمية، في تقرير سابق لها، أن مرضى الكبد زادت نسبتهم 20% نتيجة للكثير من الملوثات.

ويمكن لشرب الكحول بكثرة أن يتسبب في حدوث ما يسمى بتلف الكبد، وهذا ما أكده العلماء في الكثير من الأبحاث العلمية، ولكن هناك أسباب أخرى بخلاف الكحول تساهم بدورها في إتلاف الكبد أهم أعضاء جسم الإنسان.

وأوضح خبراء الصحة بموقع "healthdigezt" الطبي، أن الضرر الذي يلحق بالكبد يمكن في الواقع أن يكون بسبب مجموعة من الأشياء بخلاف إدمان الكحول، ففي السطور التالية بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لتلف الكبد والتي لا علاقة لها مباشرة بالإفراط في تناول الكحول.

الالتهابات

يمكن للفيروسات الموجودة في البيئة أن تغزو الجسم ومن ثم تعيث فسادا في الكبد، فعندما تصيب العدوى، قد يحدث التهاب في الكبد وهو أمر يمكن أن يقلل بشكل كبير من وظائف العضو الأكثر أهمية بجسم الأنسان.

البدانة المفرطة

هناك مشكلة في الكبد يشار إليها باسم مرض الكبد الدهني الكحولي، فهو بإختصار تراكم الدهون الزائدة في الكبد نتيجة شرب الكثير من الكحول، ويمكن أن يؤدي وجود الكثير من الدهون في الكبد إلى جميع أنواع المضاعفات الخطيرة.

سرطان الكبد

يمكن لأي مسألة صحية خطيرة لها علاقة بالكبد أن تتسبب في تلف العضو المذكور، ولعل أحد الأمثلة الشائعة هو سرطان الكبد، فهناك العديد من المضاعفات الخطيرة المصاحبة لسرطان الكبد.

مشاكل المناعة الذاتية

أوضح الأطباء، أنه في بعض الأحيان لا يحدث تلف الكبد من خلال بعض أنماط الحياة والعوامل الغذائية، حيث يمكن إلقاء اللوم على الجهاز المناعي للشخص، حيث عتقد الجهاز المناعي أن الكبد يمثل تهديدًا ويجب القضاء عليه ولهذا يمكن أن يسبب التهاب الكبد.

الجينات

يقول خبراء الصحة إن الجينات يمكن أن تسبب تلف الكبد في بعض الأحيان، فعلى سبيل المثال ، هناك ما يُعرف بمرض "ويلسون" الذي يتميز بتراكم كميات مفرطة من النحاس في مختلف أعضاء الجسم ، وهذا يشمل الكبد.