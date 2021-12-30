«الغيطي»: تنفيذ محطة رافع لمشروع صرف دار مصر والمنطقة الصناعية

تابع المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور عمليات تنفيذ مشاريع خطوط الصرف وتدعيمها لبنية تحتية أقوى للمدينة.

الاستفادة من تنفيذ محطة رافع لشبكة الصرف الصحي

وأوضح «الغيطي» في بيان له، أنه جار استكمال أعمال مشروع إنشاء محطة رافع لشبكة الصرف صحي بجوار مشروع دار مصر بالمرحلة الثانية بقدرة (٢٥ ألف متر مكعب لكل يوم) لافتاً، أن يستفد من إنشاء محطة رافع شبكة الصرف الصحي مشروع دار مصر، كما ستعمل إنشاء محطة رافع لشبكة الصرف الصحي بريادة قدرة 150000 ألف متر مكعب يوميا كميات صرف المنطقة الصناعية (ب&ج) التي كانت تصب على رافع الصرف الصحي رقم (١) لتقليل الكميات بنسبة تزيد عن ٢٥٪ لتمكين رافع (١) باستيعاب كميات الصرف الزائدة.

وأضاف رئيس جهاز العبور أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيبات للأعمال المدنية وسيراميك الحوائط بمبنى البيارة وعمبر التشغيل ومبني المحولات ومباني المخزن والمبني الإداري للرافع والسور الخارجي وبدء تركيبات أعمال الكهروميكنك وغرف المحابس الرئيسية للرافع، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الجهاز لرفع كفاءة منظومة مجابهة مياه الأمطار والصرف بالمدينة.