الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تعرب عن قلقها حيال تطوير إيران مركبات «إطلاق فضائى»

إطلاق فضائي
إطلاق فضائي

أعربت الولايات المتحدة مساء اليوم، عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخًا إلى الفضاء، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم برنامج طهران الصاروخي.

وأفادت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بالقلق حيال تطوير إيران مركبات "إطلاق فضائي": "أن إطلاق الصاروخ أمر يمثل مصدر قلق كبير في ما يتعلق بانتشار الأسلحة".

وشددت الولايات المتحدة على أنها ما زالت تسعى للعودة إلى الاتفاق النووي عبر القنوات الدبلوماسية.

في هذا الصدد قالت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية "في ظل انعقاد محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء اتفاق 2015 النووي، نسعى للعودة إلى امتثال كامل بالاتفاق".

وبث التلفزيون الإيراني، الخميس، لقطات تظهر إطلاق صاروخ يحمل ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء.

وأعلن أحمد حسيني المتحدث بالشؤون الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية عن إطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية.

وأوضح حسيني، في تصريح أنه بعد توصل إيران إلى قدرات فضائية محلية وامتلاك إمكانية إطلاق الأقمار الصناعية عبر صاروخي "سفير" و"قاصد" الحاملين للأقمار الصناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمدى أبعد، وعليه تبنت الصناعة الفضائية الايرانية مشروع تطوير قاعدة الإمام الخميني الفضائية وحامل الأقمار "سيمرغ".

وأكد المتحدث أن أداء مكونات القاعدة الفضائية والمراحل التشغيلية لحامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" تمت بنجاح وتحققت الأهداف البحثية المستهدفة في عملية الإطلاق هذه.

أشار حسيني إلى أن المهمة البحثية تضمنت ولأول مرة، نقل 3 شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كم وبسرعة إطلاق 7350 مترا بالثانية.

يأتي الاطلاق الجديد في وقت تجري إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديًا في 2018.

الولايات المتحدة إيران صاروخا فضائيا انتشار الأسلحة الخارجية الامريكية الاتفاق النووى

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وائل لطفي

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