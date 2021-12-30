في إعادة محاكمته.. الحبس 3 شهور لمتهم بـ«أحداث العنف» في الموسكي

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم في أحداث عنف الموسكي بالحبس 3 أشهر فى الجلسة الخاصة بإعادة محاكمة المذكور.

وقد وجهت النيابة للمتهم وآخرين مجموعة من التهم، منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما وجهت لعدد من المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيو من عام 2014. وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم العاشر على مخدر الترامادول بقصد التعاطى، وعثر بحوزة المتهم الحادى عشر على مخدرات بقصد الاتجار، وحكم على المتهمين من محكمة الموضوع الأولى بأحكام ما بين المؤبد والمشدد، وطعن دفاع المتهمين على الحكم وعقب قبول طعنهم حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 5 إرهاب لنظر محاكمة المتهمين.

كانت محكمة الجنايات نظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 26 أغسطس 2019، ولتعذر حضور المتهمين أجلت المحكمة الدعوى جلستين حتى تلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين فى الجلسة التى عقدت فى 28 أكتوبر 2019، وطلب تطبيق مواد الاتهام على المتهمين، وتمسك الدفاع بسماع أقوال الشهود فى الدعوى وطلب أجل للاطلاع على أوراق الدعوى.