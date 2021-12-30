محافظ أسوان يكلف نائبه والسكرتير العام بمتابعة مشروعات «حياة كريمة»

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماعات تنسيقية مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الإدارات والمديريات والهيئات المعنية من أجل رصد نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى مختلف القرى المستهدفة.

وذلك بإجمالى 808 مشروع بتكلفة 14 مليار و 35 مليون جنيه داخل 35 قرية رئيسية و109 قرية فرعية و 336 نجع وكفر وتابع، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات والعقبات وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة وفقاً للبرامج الزمنية المقررة.

وجاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

ومن جانبه أوضح أحمد شعبان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم التوجيه بسرعة الانتهاء من عقد جلسات الإستماع لرصد مطالب واحتياجات المواطنين بقرى العون الغذائى بجنوب مدينة أسوان، مع سرعة الانتهاء من حصر قطع أراضى أملاك الدولة بالقرى المستهدفة للمبادرة بمركز أسوان وذلك للبدء فوراً فى تنفيذ المشروعات المختلفة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٥٥ مشروع بمختلف المراكز والمدن بتكلفة 2.1 مليار جنيه ، كما أنه جارى العمل فى ٣٥٠ مشروع أخر بتكلفة 11.5 مليار جنيه ، فى حين جارى التجهيز والإعداد لبدء الأعمال فى ٣٠٦ مشروع آخر بتكلفه ٦١٠ مليون جنيه.