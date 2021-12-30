كيف طورت «حياة كريمة» من قطاع الصرف الصحي بالقرى المستهدفة خلال 2021؟

مع إعلان إنجازاتها..

«حياة كريمة» مبادرة رئاسية حققت العديد من الإنجازات على مدار عامين من إطلاقها، إذ اهتمت بشكل كبير بقطاع الصرف الصحي تحديدًا، وساهمت فى تجديده بأغلب القرى المستهدفة منذ إطلاقها في 2019.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر حصاد إنجازات عام 2021 في مشروعات حياة كريمة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونسب التنفيذ لمحطات المياه ومحطات الصرف الصحى وخدمة القرى المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة لدعم قرى الريف المصرى برعاية الرئيس.

وشملت إنجازات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالتعاون مع حياة كريمة، في مجال نقل مرافق و خطة الرصف بمركز إسنا نسبة التنفيذ 98 % والتكلفة 90.522 مليون جنيه، وفي مركز أرمنت بلغت نسب التنفيذ 95% والتكلفة 50.141 مليون جنيه، وذلك بإجمالي 140.700 مليون جنيه.

وفى مجال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأقطار مختلفة، بقرى مخدومة صرف صحى إسنا بلغت نسب التنفيذ 100% والتكلفة 46.200 مليون جنيه، وفى شبكات مياه إسنا بلغت نسب التنفيذ 100% والتكلفة 48.500 مليون جنيه، وبالنسبة لدخول محطات جديدة بإسنا بلغت نسب التنفيذ 83% والتكلفة 37.100مليون جنيه بإجمالى 131.800 مليون جنيه، أما المحطات بإسنا وأرمنت فقد بلغت نسب التنفيذ 100% وبلغت التكلفة 33.500 مليون جنيه.

ولم تكن تلك المحافظة هي الوحيدة التي استهدفت في قطاع الصرف الصحي، إذ قامت حياة كريمة بتطوير الكثير من قطاعات الصرف الصحي في المحافظات.

«الدستور» رصدت ردود أفعال عددٍ من المواطنين على دور المبادرة في الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي..

رمضان النجار، أحد أهالي مركز شبين القناطر، فرح حين لمح مهندسو المساحات التابعين لمبادرة حياة كريمة في يناير الماضي وهم يدونون مساحات أنابيب الصرف الصحي، اللازم إحلالها وتجديدها في قرى المركز الذي يقطن به منذ سنوات.

وتعبيرًا عن فرحته قال: "فرحانين أن أخيرًا قرى مركز شبين القناطر تم اختيارها ضمن مبادرة حياة كريمة لإحلال مواسير الصرف الصحي وتجديدها، والعمال بالفعل شغالين وفيه قرى تم الانتهاء منها مع بداية العام الجديد، وحابب أوجه شكر للرئيس السيسي على دعمه المباشر وإشرافه الشخصي على المبادرة".

وأوضح أنه: "تم رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي في قرى شبين القناطر بعد سنوات كتيرة جدًا كانت اسوء شيء هي شبكات الصرف الصحي، وفي انتظار باقي أعمال التطوير، كل أملنا أننا نشرب مياه نضيفة ومنغرقش في المطر بسبب ضعف المواسير كلها".

أما أحمد يوسف، أحد أهالي منطقة المشتل بغرب الكوبري في محافظة سوهاج، والتي تم إصلاح وتجديد مواسير الصرف الصحي بها خلال ديسمبر من العام 2020 ولازالت الأعمال مستمرة، في تطوير باقي القرى من حيث الصرف الصحي فقد عبر عن فرحته بشدة بسبب ذلك.

وعن المشكلة قال: "الصرف الصحي كان من أهم المشكلات اللي كنا بنعاني منها بسبب تهالك المواسير والبنية التحتية، لدرجة إننا كنا بنساعد شباب مبادرة حياة كريمة في أعمالهم طوال اليوم، بسبب الإحساس بالمسؤولية المجتمعية تجاه المبادرة وجهود الرئيس فيها والحكومة".

وشرح ما حدث قائلًا: "تم إحلال وتجديد غرف الصرف الصحي في منطقة المشتل، ورفع كفاءة عدد من الشوارع والمناطق، والجميل في المبادرة أنها تبحث في أساس المشكلة وليس الإصلاح فقط فتم تغير عرف الصرف الصحي بالمنطقة بدل من اللجوء للإحلال فقط لكن التطوير كان كامل".