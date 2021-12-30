نصر محروس يحتفي بنجاح أغنية «تعالي أدلعك» لـ بهاء سلطان

احتفى المنتج الفني نصر محروس، بنجاح أغنية "تعالي أدلعك" للفنان بهاء سلطان، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية الخاصة بموقع "فيسبوك": "الحمد لله مبسوط بردود الأفعال جدًا على أغنية تعالى أدلعك"، وبتابع وبشوف كل الكومنتات بتاعتكم ومبسوط إنها عجبتكم، أشكر كل الفريق العظيم اللي شارك فيها ده أولًا، وثانيًا أشكركم إخواتي وجمهوري الغالى".

حكاية نصر محروس وبهاء سلطان بدأت منذ عام 2000 بعد التعاون بينهما فى ذلك الوقت وحققا نجاحًا كبيرًا بعدد من الألبومات الناجحة، لكن لم يدم هذا الوفاق وحدثت خلافات بينهما على شروط التعاقد بأحد الألبومات.

وفى عام 2014 وصل الأمر إلى طريق مسدود ووصلا لساحات القضاء، وغاب بهاء سلطان عن الأضواء ولم يقدم أي ألبومات. باستثناء بعض الأغاني أو تترات بعض المسلسلات حتى نادى البعض في الوسط الفني بالصلح بينهما، وظهرا في في برنامج "صاحبة السعادة" وانتهت الأزمة.

يشار إلى أن بهاء سلطان نشأ في حدائق القبة في القاهرة، حصل على بكالوريوس تربية موسيقية، التقى الفنان مصطفى كامل وأُعجب بصوته ووجد فيه مشروع نجم غنائي، فعرّفه على المنتج نصر محروس وسرعان ما اقتنع بموهبته.

بدأت انطلاقته الأولى من خلال ألبوم فري مكس 1 بأغنية "أحلف"، كلمات مصطفى كامل، عام 1998، وكان لها صدى واسع بين الشباب، تلتها أغنية "بيننا" من ألبوم فري مكس 2 عام 2000، احتل في عام 2011 المركز الأول بين المطربين المصريين الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل".

تعاون بهاء سلطان مع كبار الشعراء مثل: مصطفى كامل، بهاء الدين محمد، مجدي النجار، نادر عبدالله، مصطفى مرسي، خالد الشيباني، هاني عبدالكريم؛ محمد عاطف، وكبار الملحنين: مثل حسن أبوالسعود، رياض الهمشري، حسين محمود؛ وليد سعد، محمد رحيم، وائل عقيد، أحمد محيي.

تزوج في نوفمبر عام ٢٠١٣ من خارج الوسط الفني، من جيرمين مجدي التى تصغره بخمسة عشر عامًا ورزق بابنتيه التوأم كاندي وكادي في يناير.