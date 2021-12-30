الخميس 30 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أولادنا ذوي الهمم.. ثروتنا» احتفالية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة احتفالية «أولادنا ذوي الهمم.. ثروتنا» بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وهشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهويدا الجبالي عميد الكلية، ومنال عمر، وأحمد الكحكي، وزكريا الدسوقي، وعمرو نحلة.

وتفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الكلية ومركز ذوي الاحتياجات الخاصة مشيدا بالدور الذي تقوم به الكلية ومراكزها واساتذتها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لأحدث وسائل العلاج والتأهيل، والتدخل المبكر والتأهيل المرتكز على المجتمع لجميع انواع الإعاقة، وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية المتكاملة للحد من آثار الإعاقة بأنواعها (حركية - سمعية - تخاطب - نفسية - توحد - صعوبات التعلم)، تقديم خدمات لذوى الاحتياجات الخاصة تشمل رعاية الطفل الصحية وتنفيذ البرامج الإنمائية لتنمية ذكاء هؤلاء الأطفال، كما أبدى إعجابه بمعرض مشغولات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى إتقان المعروضات.

كما أعرب أ.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن سعادته بما رآه من إبداعات الأطفال ذوي الهمم، مؤكدا ضرورة دعم هؤلاء الأطفال.

 

 

 

 

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ماء الشباب والرياضة الاحتياجات الخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة جامعة عين شمس الدكتور أشرف صبحي الخدمات الطبية خدمة المجتمع

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