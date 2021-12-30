الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

البرلمان العربى: مصر فى عهد الرئيس السيسى تُرسخ مفهومًا شاملًا لحقوق الإنسان

عادل العسومي
عادل العسومي

أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترسخ مفهوما شاملا ومتكاملا لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي خلال مشاركته في افتتاح بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بدر، والذي يأتي بعد نحو شهرين فقط من مشاركته في الجولة التفقدية إلى مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون، والذي أنشأته وزارة الداخلية خلال وقت قياسي وبمواصفات عالمية.

وقال العسومي إن القفزات النوعية التي تشهدها جمهورية مصر العربية مؤخراً في مجال حقوق الإنسان تأتي ترجمةً مباشرةً وسريعةً للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي، والتي تعكس حرصه على إعلاء قيم احترام حقوق الإنسان، بوصفها إحدى الركائز الأساسية والراسخة التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، من أجل إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المتقدمة، ومشاركتها الفاعلة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

السيسي حقوق الانسان وادى النطرون عبدالفتاح السيسي البرلمان

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