الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أبو مازن» يرحب بمواقف الملك سلمان الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

محمود عباس
محمود عباس

رحب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، اليوم الخميس، بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي وردت في خطابه الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، والتي عبر فيها عن مواقف المملكة الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وثمن الرئيس الفلسطيني - حسب بيان صادر عن الرئاسة - موقف خادم الحرمين الشريفين وتأكيده أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية العرب والمسلمين المحورية، وتقف على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، وعلى الدعم السعودي لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أبو مازن، أن هذه المواقف تأتي في سياق الدعم السعودي التاريخي المتواصل للقضية الفلسطينية على الصعد كافة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، مؤكدًا أن لدى الفلسطينيين كافة الوسائل للدفاع عن حقوقهم، ولا يجوز الاستهانة بقدراتهم وعزيمتهم.

وأضاف أبوردينة - أن فصائل منظمة التحرير، وفي مقدمتها حركة "فتح"، ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي الذي تصر حكومة الاحتلال والمستوطنون على خرقه وعدم الاعتراف به.

وأدان استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها الاعتداءات الإرهابية أمس على قرى برقة وسبسطية وبزاريا، التي أسفرت عن إصابة أكثر من 250 فلسطينيًا، فضلًا عن تخريب ممتلكات وقطع طرق.

وشدد أبوردينة، على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صابرًا صامدًا متمسكًا بحقوقه المشروعة وموقفه الحاسم والحازم تجاه القدس وعدم شرعية المستوطنات، لافتًا إلى أن جلسة المجلس المركزي القادمة ستضع المنطقة أمام أبواب مرحلة جديدة، إذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وبقي المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الجرائم المتكررة. 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية خادم الحرمين الشعب الفلسطيني المملكة فلسطين محمود عباس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

«أكبر اكتشاف بترولى بمنطقة الفيوم».. مصدر يكشف الحقيقة

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

الصلاة فى المسجد الحرام بتباعد جسدى من جديد

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلى يكتب.. شكرًا فخامة الرئيس

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

صور

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى