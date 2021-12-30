الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «صرف صحي» الإسكندرية: 86 مشروع لحل مشاكل تجمع مياه الأمطار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن هناك ما يزيد عن 86 مشروع للصرف الصحي لحل مشكلات تجمع مياه الأمطار تم وضعهم حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من 40 مشروع ويجري العمل على الإنتهاء من 10 مشروعات حاليًا سيتم الإنتهاء منها خلال الأسبوعين القادمين.

وأضاف خلال بيان أصدره اليوم، خلال جولته التفقدية التمركزات سيارات شفط المياه والبدالات ضمن طوارئ الشركة لمواجهة النوة الحالية، أن من أهم تلك المشروعات مشروع محطة كوبري كليوباترا ومشروع خدمة شارع أمام مستشفى ونجت للأطفال ومشروع محطة كوبري منشا، لمنع تجمعات مياه الأمطار في تلك المناطق ولخدمة المناطق المجاورة.

وأوضح أن العمل يتم في تلك المشروعات على مدار 24 ساعة مع الحفاظ على السيولة المرورية، مؤكدًا
أن تلك الجهود لها بالغ الأثر على المواطن السكندري، وإن شركة صرف صحي الإسكندرية لن تدخر وسعًا من أجل ألا يضار أي مواطن بالمحافظة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي، منذ الاثتين الماضي رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، كما نشرت معداتها بجميع البؤر والمناطق الساخنة، مع انتشار جميع العاملين بأماكنهم لحين انتهاء حالة التقلبات الجوية التي من المتوقع ان تشهدها المحافظة.

وأجرى رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية  بتمركزات سيارات ومعدات الشركة بكل من: (طريق الكورنيش، وكوبري كليوباترا، وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة، وكوبري فورد، ومنطقة جليم، وأمام كلية الفنون الجميلة، وشارع الإقبال، وفيكتوريا جمال عبد الناصر، ومحور المحمودية، ومنطقتي المعمورة الشاطئ والمعمورة البلد).

وأوضح «نافع» أنه طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد منتظر سقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية اليوم، وتم نشر السيارات والمعدات منذ يوم الإثنين استعداد للأمطار، مشددًا على العاملين التعامل مع تجمعات المياه فور حدوثها وتطهير المنطقة بعد الأمطار لرفع العبئ عن الشنايش.

محمود نافع الصرف الصحي بالإسكندرية 86 مشروع للصرف الصحي تجمع مياه الأمطار الإنتهاء من 40 مشروع

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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