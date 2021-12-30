محافظ الشرقية يستقبل مواطنًا تبرع بقطعة أرض لإقامة مركز طبي عليها

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مصطفى عمر والمتبرع بقطعة أرض بمساحة 2000 متر لإنشاء مركز طبي عليها بمنشأة أبو عمر طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل والنموذج المصمم من وزارة الصحة لإنشاء المراكز الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة، في حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والنائبين السيد رحمو ومجدي عاشور عضوي مجلس النواب وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وأثنى المحافظ على اللمسة الطيبة التي قدمها المواطن بتبرعه بقطعة الأرض لإقامة مركز طبي عليها لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للأهالي، مشيداً بدور المجتمع المدني ورجال الخير الذين يقدمون كافة أوجه الدعم والمساندة، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تقوم بها الدولة لتحقيق حياة أفضل للمواطن.

كما وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستلام قطعة الأرض والبدء في إنشاء المركز الطبي طبقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل والنموذج المصمم من وزارة الصحة لإنشاء المراكز الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة.

ومن جانبه أعرب المتبرع عن سعادته لإستقبال محافظ الشرقية له اليوم بمكتبه مؤكداً أهمية المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية والنهوض بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتساهم في بناء وتنمية المجتمع.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة وتذليل العقبات أمام المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، قائلاً إن دور المسئول التنفيذي العمل على الوصول لحلول عاجلة لأي مشكلات أو عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات ، مؤكداً أننا جميعاً نعمل لخدمة المواطن وللصالح العام.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية بالمرور الميداني لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة وحي وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهوها في التوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة والاستفادة من المبالغ المرصودة لتنفيذها.