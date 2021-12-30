الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«القديس كيرلس للروم الملكيين» تحيي ذكرى رحيل بولس أنطاكي

الكنيسة
الكنيسة

احتفلت كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك بمصر الجديدة بقداس الذكرى السنوية العاشرة لمثلث الرحمات، المطران بولس أنطاكي، رئيس أساقفة النوبة الفخري، والنائب البطريركي العام في مصر والسودان الأسبق، حيث ترأس القداس الإلهي الأب الإيكونومس رفيق جريش، راعي الكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة المطران چول الزريعي، رئيس أساقفة دمياط الفخري، والنائب البطريركي العام السابق بالقدس لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، والأب ستيفين لبط. 

وفي نهاية القداس، ترأس المطران چول الزريعي صلاة النياحة، وخدمة جنازة رؤساء الكهنة.

وأشاد المطران چول الزريعي، بفهم المطران المتنيح للمعنى الصحيح لمفهوم الراعي الصالح. وعقب كلمة العظة، ألقيت كلمات الرثاء المختلفة من بعض أبناء المطران أنطاكي سواء من الكنائس المختلفة، أو الذين سبق لهم الخدمة معه، أو من أبناء عائلته.

 

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