فتح باب الترشح لانتخابات جمعية المؤلفين والملحنين.. الأول من يناير

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية على منصب الرئيس و10 أعضاء (5 مؤلفين و5 ملحنين) في الثامن عشر من شهر مارس من عام 2022.

وأصدرت الجمعية بيانًا للكشف عن تفاصيل انتخاب هيئة مكتبها الجديد، وجاء كالتالي: «قرر مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بجلسته التي انعقدت يوم الأحد 26 ديسمبر من عام 2021، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة على منصب الرئيس وعدد 5 مؤلفين وعدد 5 ملحنين ابتداءً من يوم السبت الموافق 1 من شهر يناير عام 2022، حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 9 من يناير عام 2022، الساعة الثانية بعد الظهر».

وأضاف البيان: «تقدم الطعون في مقر الجمعية أو في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بدءًا من يوم الإثنين الموافق 10 من يناير عام 2022، ويقفل باب الطعون يوم السبت الموافق 15 من يناير عام 2022، وتقدم طلبات الترشح في مواعيد العمل من صاحب الشأن شخصيًا بمقر الجمعية ويرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وتسلم الطلبات مقابل إيصال استلام، وسوف تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 18 مارس من عام 2022».

ووضعت الجمعية شروط الترشح على منصب الرئيس أو عضو مجلس الإدارة وجاءت كالتالي:

- شرط الحضور الشخصي بدون توكيل حيث لا إنابة طبقًا للمادة 28 من لائحة النظام الأساسي.

- يشترط في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رده إليه اعتباه، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.

- تقدم صحيفة حالة جنائية حديثة سارية مع صورة الرقم القومي.

- ألا تقل سن المترشح عن 35 عامًا.

- أن يكون مسددًا لاشتراكات العضوية طبقًا للمادة 33 من لائحة النظام الأساسي.

وينبغي على الجمعية انتخاب رئيس مجلس إدارة وعدد 5 ملحنين وعدد 5 مؤلفين، على أن ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انعقاد هيئة المكتب نائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق ومدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات.