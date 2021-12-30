الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فتح باب الترشح لانتخابات جمعية المؤلفين والملحنين.. الأول من يناير

أعضاء جمعية المؤلفين
أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية على منصب الرئيس و10 أعضاء (5 مؤلفين و5 ملحنين) في الثامن عشر من شهر مارس من عام 2022.

وأصدرت الجمعية بيانًا للكشف عن تفاصيل انتخاب هيئة مكتبها الجديد، وجاء كالتالي: «قرر مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين بجلسته التي انعقدت يوم الأحد 26 ديسمبر من عام 2021، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة على منصب الرئيس وعدد 5 مؤلفين وعدد 5 ملحنين ابتداءً من يوم السبت الموافق 1 من شهر يناير عام 2022، حتى نهاية عمل يوم الأحد الموافق 9 من يناير عام 2022، الساعة الثانية بعد الظهر». 

وأضاف البيان: «تقدم الطعون في مقر الجمعية أو في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بدءًا من يوم الإثنين الموافق 10 من يناير عام 2022، ويقفل باب الطعون يوم السبت الموافق 15 من يناير عام 2022، وتقدم طلبات الترشح في مواعيد العمل من صاحب الشأن شخصيًا بمقر الجمعية ويرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وتسلم الطلبات مقابل إيصال استلام، وسوف تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 18 مارس من عام 2022».

ووضعت الجمعية شروط الترشح على منصب الرئيس أو عضو مجلس الإدارة وجاءت كالتالي:

- شرط الحضور الشخصي بدون توكيل حيث لا إنابة طبقًا للمادة 28 من لائحة النظام الأساسي.

- يشترط في من يترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رده إليه اعتباه، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهاب.

- تقدم صحيفة حالة جنائية حديثة سارية مع صورة الرقم القومي.

- ألا تقل سن المترشح عن 35 عامًا.

- أن يكون مسددًا لاشتراكات العضوية طبقًا للمادة 33 من لائحة النظام الأساسي.

وينبغي على الجمعية انتخاب رئيس مجلس إدارة وعدد 5 ملحنين وعدد 5 مؤلفين، على أن ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انعقاد هيئة المكتب نائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق ومدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات.

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الترشح لانتخابات مجلس إدارة الجمعية 5 مؤلفين و5 ملحنين هيئة مكتبها الجديد منصب الرئيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

الصلاة فى المسجد الحرام بتباعد جسدى من جديد

أمطار غزيرة.. «الأرصاد» تحذّر المواطنين من طقس الـ3 أيام المقبلة

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

حقيقة إعلان شركة «بترومنت» للصيانة البترولية عن فرص عمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

رسائل السيد الرئيس!

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

صور

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 547

مُستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على منازل المقدسيين بحى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى