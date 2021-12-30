المتهم بتزوير مستندات للحصول على قرض بالسيدة زينب: «عاوز اعمل مشروع»

بدأت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الخميس، التحقيق مع المتهم بتقديم خطاب مزور لأحد البنوك؛ للتضليل والحصول على قرض، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال المتهم إنه استخدم جهاز كمبيوتر في تزوير المستند، وأضاف"عاوز اعمل مشروع" وهدفي الحصول على قرض للعمل وتمويل مشروع صغير، وأنه كان يريد الحصول على القرض بضمان مطعم لديه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الخليفة، طالباً الحصول على قرض تجاري.

ومن بين المستندات المقدمة منه خطاب مزور منسوب صدوره لأحد الأحياء بمحافظة القاهرة يُفيد كونه صاحب شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب- على خلاف الحقيقة- وذلك بهدف إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك والاستيلاء على قيمة ذلك القرض بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة، بحوزته خطاب مزور منسوب صدوره لذات الحى تراخيص المحلات، موجه للبنك يُفيد بأنه صاحب الشركة المشار إليها والصادر له ترخيص لإدارة المنشأة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.