روايات وقصص ودواوين شعر.. إصدارات كاتبات الجنوب تتفوق فى 2021

طالما عانت كاتبات الجنوب من التهميش،لكن 2021 كان صدى أصواتهن الإبداعية في الشعر والقصة والرواية والترجمة، ونرصد أهم منجز قدمته الكاتبات وصدرت في العام المنقضى.

سعاد سليمان

سعاد سليمان ..هبات ساخنة

صدرت رواية هبات ساخنة عن روافد للنشر ووالتوزيع للكاتبة الروائية سعاد سليمان في اوائل 2021.

رواية تتخذ من الهبات الساخنة المصاحبة لفترة انقطاع التبويض لدى البطلة مدخلا للحكى عن مجموعة من الصديقات. والرواية مشغولة بحلقات من الحكى تشغلها قصص إنسانية تتقاطع مصائر بطلاتها مع الثورة المصرية . من اللافت في هذه الرواية ان يكون احد شخوصها الكاتب الروائي الراحل مكاوي سعيد بشخصة . قدمت سعاد سليمان سيمفونية سردية عذبه حول وعن ما تعيشه بطلاتها من تفاصيل ، وناقشت عبر روايتها فكرة لم تكن مطروحة من قبل الهبات الساخنة وما تعانية المرأة من انقطاع التبويض .

أسماء هاشم

أسماء هاشم .. عجوز تفك ضفائرها

صدرت عن دار النسيم للنشر والتوزيع٬ المجموعة القصصية "عجوز تفك ضفائرها" للكاتبة أسماء هاشم.

قال عنها الناقد سفيان صلاح: " المجموعة تغلب عليها المفردات التي ارتبطت بالأنثى في جنوب مصر خاصة، وتحديدا ارتبطت بما يمكن أن نطلق عليه أنثروبولوجيا الفقد والحزن.. فالموت في المجموعة حاضر ورابض بطقوسه وأثاره وآلمه الشكلية والنفسية وشكله الإجتماعي وحتى تركاته. فلم يكن عنونة القصة الأولى بعنوان اليتيمة من باب الصدفة كما أن العنوان العام “كعجوزز تفك ضفائرها” لم يأت جذافا؛ ففك الضفائر هلعا هو انعكاس الموت على على شكل الكبار “اندهش أصدقاء الفيس بوك من العدودة التي كتبتها على صفحتي بعد الوفاة وربما رأوني مثل عجوز جنوبية فكت ضفائرها وتشيل التراب على رأسها وتبكي بحرقة وحين لا يشفي البكاء غليلها من الحزن تصرخ.

تيسير النجار

«كأنك لم تكن» لتيسير النجار

صدرت في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام ٢٠٢١ - من إصدارات دار خطوط وظلال الإردنية.، تناقش حياة رغد صالح بعدما خسرت كل شيء بداية من زواجها السعيد، نهاية بمخاوفها وفقرها، حيث ترك لها زوجها أموالًا كثيرة، ولم تغفل الرواية عن جانب البيئة الجنوبية في الأفراح والأحزان.

هويدا عطا.. بروفة موت

صدر للكاتبة الروائية هويدا عطا، رواية "بروفة موت.. جزء اول"عن دار ميريت للنشر والتوزيع.

وتعبر الرواية عن حالات الموت التي تعرضت لها بطلة الرواية "همسة" وكأنها بروفة ماستر لنهاية الحياة، تجاوزت ال٢٧ مرة وقد نجت منها باعجوبة.. حعلها تختزن كل هذه التفاصيل المؤلمة في ذاكرتها.. وتخرجها في شكل قصصي اتسع الي حد الرواية الام..

وتتناول الرواية 10مشاهد.. هي بمثابة عراك حياتي ونفسي يعبر عن دواخل البطلة حينما تفاجأ بانها تطل علي موقعة حادثتها المروعة.

ابتهال الشايب

ابتهال الشايب ..7 أيام في حياة كلارا

صدر عن دار النسيم للنشر والتوزيع "7 أيام في حياة كلارا" ترجمة الروائية ابتهال الشايب.

وقالت “الشايب” ، إن"7 أيام في حياة كلار" من 15 قصة مختارة لعدد من أبرز الكتاب الفرنسيين المعاصرين، منهم 9 قصص "لكليمن باكي"، كاتب ورسام ولد عام 1977، و"ايف لينيت" التى من أعمالها "دخَلَت عالم الصمت" في 2020، "لا يقدر بثمن" في 2017،و "ماري وكلبها يعبرون" في 2016، والكاتب "فيليب روتيه" مؤلف دراما لردايو فرنسا.

ياسمين صلاح

ياسمين صلاح .. للنار مزاج آخر

صدرللشاعرة ياسمين صلاح ديوانها الأول " للنار مزاج آخر" عن الهيئة العامة لقصورالثقافة، في 132 صفحة من القطع المتوسط، ويضم خمس وعشرون قصيدة، منها «كليمة الله، للنار مزاج أخر، ماقبل سفر التكوين، جلجامش، فطور النوارس».