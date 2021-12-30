الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بائع «غزل البنات» يقتل طفلة فشل في اغتصابها.. تجديد حبس

جريدة الدستور

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الخميس، حبس متهم يعمل- بائع غزل البنات- لمدة  15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل طفلة ووضعها داخل جوال وتركها بالشارع.

كان عثر الأهالي بمنطقة المساكن الاقتصادية على جثة طفلة عمرها 6 سنوات، داخل جوال وملقاة بجوار منزلها بمدينة حلوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة المساكن الاقتصادية، مفاده العثور على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل جوال بجوار منزلها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر علي جثة طفلة عمرها 6 سنوات، مخنوقة مصابة بطعنات في البطن والرأس.

وأجرت مباحث القسم تحريات مكثفة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لكشف غموضها، وتم القبض علي الَمتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الأهالي المساكن الاقتصادية مدينة حلوان الجثه نقل قسم شرطة حلوان مصابة البطن والرأس

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