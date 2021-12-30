الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استغاث بالأهالي.. كشف ملابسات مقتل عامل على يد 3 لصوص بالدقهلية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري، حيث تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.

أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة، حيث قاموا بسرقة الدراجة النارية الخاصة بأحد الأشخاص إلا أنه استغاث بالأهالي، وكان من بينهم المجنى عليه وخشية بطش الأهالي بهم قاموا بترك الدراجة النارية وحال هروبهم أطلق أحدهم عيار ناري أحدث إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات من استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة، وقرر أحدهم أنه أطلق عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته أحدثت إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته، وأرشد عنها وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار، كما أرشد الثالث عن سلاح أبيض سكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم  كمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الكوكايين، بالإضافة لكمية من مخدر الأيس و1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وسلاح أبيض - مطواة - ومبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، و7 هواتف محمولة.

وزارة الداخلية الدقهلية جثة عامل الامن العام تشكيل عصابي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

لأول مرة بزمن كورونا.. الكنيسة تدعو لحضور قداس عيد الميلاد مع البابا

CNN: مصر تقترب من تحقيق أعلى صادرات فى تاريخها بتخطى حاجز 31 مليار دولار

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب في الإسكندرية.. والنيابة تأمر بالتشريح

«مصر للطيران» تطرح 25% تخفيضًا على رحلات أمريكا وكندا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

علاقة رجال الدين بمجتمعاتهم!

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

صور

الأمطار تغرق الشوارع

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟