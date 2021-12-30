استغاث بالأهالي.. كشف ملابسات مقتل عامل على يد 3 لصوص بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة عامل مقيم بدائرة المركز وبها عيار ناري، حيث تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية.

أسفرت جهود فريق البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة، حيث قاموا بسرقة الدراجة النارية الخاصة بأحد الأشخاص إلا أنه استغاث بالأهالي، وكان من بينهم المجنى عليه وخشية بطش الأهالي بهم قاموا بترك الدراجة النارية وحال هروبهم أطلق أحدهم عيار ناري أحدث إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته.

وتمكنت الأجهزة عقب تقنين الإجراءات من استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة، وقرر أحدهم أنه أطلق عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته أحدثت إصابة المجنى عليه التي أودت بحياته، وأرشد عنها وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار، كما أرشد الثالث عن سلاح أبيض سكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الكوكايين، بالإضافة لكمية من مخدر الأيس و1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وسلاح أبيض - مطواة - ومبلغ مالي عملات محلية وأجنبية، و7 هواتف محمولة.