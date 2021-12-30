الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق هائل بمصنع لإنتاج المراتب الجاهزة بالدقهلية

حريق
حريق

شبَّ حريق هائل في مصنع لإنتاج المراتب الجاهزة بناحية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الدفاع المدني وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى الحريق.

وبالفحص تبيَّن اشتعال النيران في جزء من المصنع، وامتدت النيران إلى باقي المصنع حتى انتشر الحريق والتهم المصنع بمحتوياته.

وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق لمنع امتداده للبنايات المجاورة، وجارِ استخدام المياه في تبريد أجزاء كبيرة من المصنع، وجارِ التحقق من أسباب اندلاع الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق مصنع المراتب الجاهزة الدقهلية شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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