حريق هائل بمصنع لإنتاج المراتب الجاهزة بالدقهلية

شبَّ حريق هائل في مصنع لإنتاج المراتب الجاهزة بناحية مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الدفاع المدني وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى الحريق.

وبالفحص تبيَّن اشتعال النيران في جزء من المصنع، وامتدت النيران إلى باقي المصنع حتى انتشر الحريق والتهم المصنع بمحتوياته.

وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق لمنع امتداده للبنايات المجاورة، وجارِ استخدام المياه في تبريد أجزاء كبيرة من المصنع، وجارِ التحقق من أسباب اندلاع الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.