رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المحتملة بالشروق والعاشر من رمضان

أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار خلال الفتره المقبلة، حيث تم تطهير بلاعات صرف الأمطار وجاهزية روافع الصرف الصحي واستعدادها بكامل الملاحقات، وذلك في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية لتعرض بعض المناطق لأمطار غزيزة على مدار الأيام القادمة.

وأشار «بشارة » إلى أنه تم تدعيم فرق الطوارىء بالمعدات والأدوات اللازمة والمراجعهة الفنيه لحالة تشغيل المعدات، وكذلك الكوادر البشرية الفنية اللازمة، وذلك بهدف التعامل الأمثل وقت الأزمات.

وأضاف رئيس الجهاز بأنه يتم دوريًا المراجعة الفنية لكافة المعدات سواء الذاتية أو المنصوص عليها بعقود التشغيل والصيانة.

كما وجه رئيس جهاز مدينة الشروق، بالتنسيق مع غرفة الطواري باستمرار رفع حالة الإستعداد تحقيقًا لأغراض الخطة التي تم إعدادها للتعامل المستهدف مع تصرفات المياه الزائدة المحتمل ورودها إلى محطات الصرف الصحي بمدينة الشروق.

استعدادات مدينة العاشر من رمضان لمجابهة التقلبات طقس السئ

كما وجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، باستمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء وجاهزية أطقم مجابهة الأزمات على مدار 24 ساعة.

وأكد «عمران » أنه كلف فرق الطواري بالتعامل بأقصي سرعة ممكنة مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المدينة.

وطالب جهاز مدينة العاشر من رمضان المواطنين بأنه في حالة وجود أي بلاغ يخص الطوارئ ( تجمعات المياة ) يرجى التواصل مع الخط الساخن ١٥١٠٠ لتلقب الشكاوى على مدار ٢٤ ساعة.

وناشد رئيس الجهاز المواطنين بأهمية توخب الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة.