العاهل السعودى: المملكة سترجع لأدوارها المحورية فى السياسة الدولية

اعتبر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أن "مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق".

جاء ذلك خلال القائه الخطاب الملكي السنوي عبر الاتصال المرئي، لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي.

وقال الملك سلمان، في كلمته: "نفتتح على بركة الله أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لهذا المجلس، سائلين الله أن يوفقنا جميعًا لمصلحة وطننا العظيم"، مضيفًا: "نحمد الله أن وفق هذه البلاد منذ تأسيسها، للعمل بمبدأ الشورى، امتثالاً لقول الله تعالى، وأمرهم شورى بينهم".

واعتبر العاهل السعودي أن الأعمال الجليلة التي يقوم بها مجلس الشورى محل تقدير وفخر، متابعًا بالقول: "بدء المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية".

وأضاف أن مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، وأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

ووجه الشكر خلال كلمته، إلى المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، كما شكر الجنود البواسل في جميع القطاعات بالسعودية.

وافتتح العاهل السعودي، الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي بداية المناسبة، تليت آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، كلمتة بهذه المناسبة، رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين قائلاً: " أهلاً بكم في يوم من أيام الشورى، حيث يشرف فيه أبناء الوطن كافة وأهل الشورى على وجه الخصوص بلقاء مقامكم الكريم ويستمع شعبكم لكم وأنتم تتفضلون بإلقاء الخطاب الملكي السنوي وافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى"، حسب صحيفة “المدينة”.

وأكد أن المملكة تعيش بفضل الله أولاً ثم بفضل ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام في أمنٍ وافرٍ وازدهار مطرد في ظل إصلاحات متوالية وإنجازات متتالية، برهنت على أن هذه البلاد قادرة بفضل الله ثم بعزيمة أبنائها على تحقيق الآمال والتطلعات ومواجهة التحديات والصعاب كافة.