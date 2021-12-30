2022.. كيف قاربت بين «بكين» و«واشنطن» قبل بدايتها؟

«المسافة صفر» بين الأزمات والتحديات التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، وجمهورية الصين من ناحية أخرى.

فرغم من الخلاف السياسي بين البلدين، لكن يبدو أن التحديات المحلية ومحاولة استرضاء الشعب حدث متصل بين البلدين وحاضرًا على طاولة عام 2022

أمريكا

تنتظر الولايات المتحدة الامريكية في نوفمبر من العام المقبل، الحملة الانتخابية لانتخابات منتصف المدة، والتي يتطلع خلالها الديمقراطيون صد محاولة الجمهوريين لاستعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.

سيتم النظر إلى النتائج حتمًا على أنها استفتاء على رئاسة جو بايدن، إذا كان أداء الحزب الجمهوري جيدًا في ولايات المعركة، فمن شبه المؤكد أن دونالد ترامب - الذي لا يزال يدعي زورًا أنه فاز في انتخابات 2020 - سيقرر الترشح لولاية ثانية في عام 2024، وفقًا للجارديان.

من ناحية أخرى، سيكون لبعض القضايا صدى على الصعيد المحلي، على وجه الخصوص، التقدم (أو غير ذلك) في وقف الوباء والمقاومة المستمرة لمكافحة التطعيم؛ الاقتصاد، مع ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة؛ والقضايا الاجتماعية المثيرة للانقسام مثل الهجرة والعرق وحقوق الإجهاض.

وقد تكون أكبر مشكلة للديمقراطيين في عام 2022 هي الانقسامات الحزبية الداخلية، حيث أن الانقسام بين ما يسمى بالتقدميين والمعتدلين، خاصة في مجلس الشيوخ، أدى إلى تقويض فواتير الانفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية المميزة لبايدن ، والتي تم تخفيفها.

وتوقعت الجارديان، أن يكون هناك بعض التركيز على بايدن نفسه: ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى في عام 2024، وعمره (سيكون 80 عامًا في نوفمبر)، وخفة حركته العقلية وقدرته على تنفيذ أجندته، قد يكون من الصعب تغيير معدل الموافقة الذي حصل عليه في منتصف ديسمبر.

وتحت المجهر أيضًا ، تكمن كامالا هاريس، نائبة الرئيس ، التي يقال إنها غير مستقرة وضعيفة الأداء - على الأقل من قبل أولئك المهتمين بزعزعة استقرار البيت الأبيض.

الصين

من المقرر ان تلتفت أنظار العالم على الصين في بداية ونهاية عام 2022، ومن المحتمل جدًا في الفترة الفاصلة أيضًا، حيث تبدأ دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير، والتي يشارك بها عدة دول بينهم وبين الصين مناوشات سياسية.

وفي نهاية العام ينعقد المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني، حيث يأمل الرئيس شي جين بينج في تأمين ولاية ثالثة غير مسبوقة مدتها خمس سنوات، والتي إذا تم تحقيقها، ستؤكد مكانته كأقوى زعيم للصين منذ ماو تسي تونج، وفقًا لصحيفة الجارديان.

يختلف المحللون الغربيون بشدة حول مدى أمان موقف شي حقًا، إن تباطؤ الاقتصاد، وأزمة الديون، وشيخوخة السكان، والتحديات الضخمة المتعلقة بالبيئة والمناخ، والمحاولات التي تقودها الولايات المتحدة لـ "احتواء" الصين من خلال الانضمام إلى الدول المجاورة ، كلها عوامل تضغط على "شي".

وأضاف تقرير الجارديان:" ومع ذلك، وكما هو الوضع الآن، من المرجح أن يشهد عام 2022 محاولات تصاعدية مستمرة لتوسيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي العالمي للصين، إن شن هجوم عسكري على تايوان، والذي تعهد شي بإعادة احتلاله بأي وسيلة أو بكل الوسائل، يمكن أن يغير كل شيء".