لجنة فنية لمعاينة حادث انقلاب سيارة بمحور صلاح سالم

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور صلاح سالم، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص للوقوف على أسباب الحادث ووقوعه.

وكانت النيابة صرحت بدفن جثث ضحايا الحادث وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق صلاح سالم بوقوع حادث مرورى.

انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

تبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور صلاح سالم ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.