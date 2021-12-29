الخميس 30 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لجنة فنية لمعاينة حادث انقلاب سيارة بمحور صلاح سالم

حادث
حادث

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة فنية لمعاينة حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور صلاح  سالم، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص للوقوف على أسباب الحادث ووقوعه.

وكانت النيابة صرحت بدفن جثث ضحايا الحادث وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق صلاح سالم بوقوع حادث مرورى.

انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

تبين من الفحص انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور صلاح سالم ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

حادث مرورى المباحث الجنائية نيابة مدينة نصر مصرع 4 أشخاص طريق صلاح سالم محور صلاح سالم سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

ضبط المتهم بتصوير سيدة أثناء ضربها أمام أطفالها فى الوراق

ندى الكامل عقب انفصالها عن أحمد الفيشاوي: «إنت ولا جامد ولا زفت»

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ضرب طفلين داخل سيارة أجرة

أب يفقد أولاده الأربعة وزوج ابنته فى حادث غرق مركب الحسين: «قلبى بيتقطع» (فيديو)

الحكومة تنصح المواطنين بالتزام المنازل الـ3 أيام المقبلة

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الحصان الأسمر 2022

خالد عكاشة

توقعات عام 2022 (1)

جلال حمام

الحق.. ما شهد به الأعداء

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟