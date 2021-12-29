رصف عدد من شوارع المنيا ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بـ«شرق ملوى»

تفقد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، البدء في تنفيذ أعمال تمهيد عدد من شوارع حي شرق مدينة ملوى، والتي لم يسبق لها الرصف من قبل، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، للقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع.

ووضح «السايس»، أنه يجري العمل على قدم وساق في أعمال تمهيد ورصف عدد من شوارع مدينة ملوي بحي شمال 1 «وشارع المعهد الديني القديم ـ وشارع مجمع الكنائس ـ وشارع امتداد ثروت ـ وشارع أم القرى»، ضمن أعمال الخطة الموحدة.

وطالب رئيس المركز والمدينة تسريع وتيرة العمل بالبدء في العمل بتمهيد عدد من شوارع حي شرق مدينة ملوي، بوضع التربة الزلطية، استعدادًا لأعمال الرصف ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2012 / 2022 بشوارع الأزهار ـ و216 بتفرعاته ـ و218 بتفرعاته ـ و218 بتفرعاته ـ و220 بتفرعاته»، علمًا بأن هذه الشوارع لم يتم رصفها من قبل.