نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية الحمام

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مركز ناصر لمتابعة سير العمل في مشروعات «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن نافع عضو لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، والمهندس خالد سعد رئيس فريق متابعة شركة دار الهندسة والعميد أحمد عبد الفتاح رئيس جهاز تعمير ببني سويف، ومحمد جبر معاون المحافظ منسق عام المبادرة ببني سويف، وعلى يوسف رئيس مركز ناصر.

كما تفقد «سلامة» سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بالحمّام ويشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى «دنديل، اشمنت، دلاص، بهبشين، بني عدي»، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، حيث يضم المجمع «مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري»، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، توفيرًا للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

وفي ذلك تفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء مجمع الحمّام الزراعي، والذي يضم: «جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان»، ضمن 6 مجمعات زراعية يتم إنشاؤها بقرى «دلاص، بهبشين، بني عدي، أشمنت، دنديل»، والتي يشرف على إنشائها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وتضمنت الزيارة متابعة سير العمل في مشروع الصرف الصحي بمنشأة هديب، والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، وسيخدم أكثر من 6 آلاف نسمة بقريتي منشأة هديب وغيط البحاري.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركزي ببا وناصر.