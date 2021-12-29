مرافق الإسكندرية تنفذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات

شنت قوات شرطة المرافق التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة، بناء على توجيهات اللواء محمود أبوعمره مدير أمن الإسكندرية، حيث قاد الحملة اللواء عصام شوقي مساعد مدير مدير الأمن للشرطة المتخصصة، واللواء خالد الشاذلي مدير شرطة المرافق الحملة ميدانية مكبرة، بنطاق حي وسط المدينة.

ونفذت الحملة بتواجد الرائد محمد جادالله، والنقيب ياسر رجب والنقيب يحيى المزين، والقوة المرافقة للحملة وبدأت الحملة بشارع سعد زغلول وشارع زوستريس وشارع كنيسة الأقباط ميدان سانت كاترين، وميدان التحرير ومحطة الرمل، تم خلالها إزالة كافة التعديات الناجمة عن المحال التجارية والمقاهي بدائرة حي وسط والجمرك، وخاصة المجاورة للكنائس بوسط المدينة.

تم التحفظ على عدد من الإشغالات والمخالفات المتنوعة التي تتعدى على حرم الطريق وإيداعها بمخازن شرطة المرافق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.