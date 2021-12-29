الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أحد الناجين من حادث غرق مركب الحسين يروي التفاصيل كاملة (فيديو وصور)

علي حسن الجمال
علي حسن الجمال

قال علي حسن الجمال، صياد ببرج البرلس بمحافظة كفر الشيخ  وأحد الناجين الـ3 من حادث غرق مركب الحسين بالبحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل محافظتي دمياط وبورسعيد ، أنهم قد بعثوا بنداءات استغاثة عبر اللاسلكي لإنقاذهم قبيل دقائق من غرقهم بالمركب، بعد انفجار أسطوانة غاز في أحد عنابر المركب، ولكن دون جدوى، ما أدى إلى غرق المركب في تمام الساعة الخامسة عصرًا يوم الإثنين الماضي.

 

وكشف «الجمال»، خلال حديثه لـ«الدستور»، أن عددهم كان 9 أفراد، وهم طاقم المركب بالكامل، جميعهم من البرلس، وحينما غرقوا في المياه كانوا جميعا أحياء، فقاموا بربط بعضهم ببعض بجراكن مياه لكي يكونوا بالقرب من بعض، ولكن مع شدة برودة بدأ البعض منهم تنهار قواه ويفارق الحياة لمكوثهم في المياه لمدة وصلت لـ21 ساعة، حيث تم انتشالهم بواسطة أحد المراكب يوم الثلاثاء حوالي الساعة 2 ظهرًا.


وأوضح «الجمال»، أنه قد رأي باقي زملاؤه فارقوا الحياة وتأكد من ذلك وقام بربط 3 منهم بعد موتهم في بعضهم البعض كي لا يغطسوا تحت المياه: «وحين تم انقاذنا كنت أنا ونجلي حسن وشخص آخر يدعى عمرو فقط على قيد الحياة والـ6 الباقيين رأيتهم موتي، وحاليا البيانات الرسمية تقول عليهم مفقودين، لأن جثثهم لم تظهر حتى الآن».

 

وفي ذات السياق، أكد الحاج محمد شرابي، نقيب صيادين برج البرلس بكفر الشيخ، أن هناك العديد من أهالي البرلس قد خرجوا بمراكبهم للمساعدة في العثور على المفقودين.

 

نجله حسن

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ناجى غرق كفر الشيخ البرلس مركب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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