الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عقب زيارة الرئيس السيسى.. جامعة أسوان تنظم قافلة طبية لقرية غرب سهيل

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت كلية الطب ومستشفيات جامعة أسوان، قافلة طبية بقرية غرب سهيل، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عقب زيارته لأهالي القرية.

وجاءت القافلة برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان. 

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القافلة الطبية 

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن ثمار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسوان ومدى ترجمة المبادرات الرئاسية على أرض أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والطاقة النظيفية والشباب العربي والإفريقي، من خلال المشروعات القومية التي تم افتتاحها والداعمة للتنمية المستدامة والشاملة بأسوان.

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القافلة الطبية 

وأضاف «عثمان» أن أهمية دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مشاركتها في كافة المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير القرى المصرية، مشيرًا إلى أن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها بخدمة المجتمع المحلي، من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة  متخصصين، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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القافلة الطبية 

وأشار إلى أن هنا أهمية  لإبراز دور التعليم الجامعي في تطوير المجتمع وتنميته وتوسيع آفاقه المعرفية والثقافية من خلال إسهام مؤسساته في تخريج خريجين قادرين على تطوير مجتمعاتهم. 

وتاتي أعمال  القافلة الطبية في إطار زيادة الترابط بين الجامعة والمجتمع والبيئة المحيطة والعمل علي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتفعيلًا لدور الجامعة في رعاية أبناء الإقليم من خلال القوافل المتكاملة للقرى الأكثر احتياجا. 

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أسوان الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة الرئيس قرية غرب سهيل محافظة أسوان خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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