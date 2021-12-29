الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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حوادث

إحالة دفاع «كريم الهوارى» لمحكمة الجنح

حادث التصادم
حادث التصادم

أحالت جهات التحقيقات، اليوم الأربعاء، محاميي «كريم الهواري» المتهم بحادث تصادم أودى بحياة 4 شباب في الشيخ زايد؛ إلى محكمة الجنح؛ في انتحال صفة عضوي نيابة للاستيلاء على فيديوهات حادث تصادم الشيخ زايد.

وذكرت النيابة العامة في بيان بشأن واقعة المحاميين، أنه تقدم أحد شهود واقعة حادث تصادم الشيخ زايد- التي أُحيل فيها المتهم كريم الهواري للمحاكمة الجنائية- بشكوى أثناء مباشرة النيابة العامة التحقيق بالواقعة، متضمنةً تقديمه مقطعَ تصوير الحادث للنيابة العامة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنه حالَ إجرائها المعاينة، ثُم فُوجئ صباحَ يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري بحضور أربعة أشخاص ادّعوا أنهم أعضاء بالنيابة العامة للاطلاع على آلات المراقبة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهم وقدم شكواه، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

وقدم الشاكي إلى النيابة العامة مقطعيْن مصوريْن يظهر فيهما الأشخاص الأربعة المشار إليهم حالَ حضورهم لمسكنه، وتعرف على اثنين منهم كانا متواجديْنِ بسراي النيابة وقتَ التحقيق، فأمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما.

وسألت النيابة العامة أفرادَ الأمن بمحلّ سكن الشاكي فقرروا ذاتَ مضمون أقواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محل الواقعة متجهين نحو منزل الشاكي مباشرة، ثمَّ حالَ عبورهم بوابةَ الخروج اعترضهم أحدُ أفراد الأمن لسؤالهم عن تحقيق الشخصية فنهره أحدهم وأخبره بصفاتهم المنتحلة، وتمكنوا بذلك من الخروج، وقدم أفراد الأمن مقطعي فيديو صورتهما آلات المراقبة لدخول المتهمين وخروجهم.

واعترف المتهمان بتواجدهما بمحل الواقعة على نحو بلاغ الشاكي، وصحة ظهورهما بالمقاطع المصورة، وحدّدا أسماء المتهميْن الآخريْن، بينما أنكرا ما نُسب إليهما من تداخلهما في وظيفة عمومية بانتحال صفة أعضاء بالنيابة العامة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما.

فيديوهات صفة عضوي نيابة انتحال صفة محكمة الجنح جهات التحقيقات النيابة العامة

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