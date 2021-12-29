الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محلل تونسي: أصابع الاتهام تشير للإخوان في ملف وفاة السبسي

السبسي
السبسي

قال المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي، أن هناك ضرورة لفتح تحقيق في وفاة الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي، مُشيرًا إلى أن هناك شبهة جنائية في الوفاة لاسيما وأنه منذ عودته من رحلة علاجه في باريس كانت هناك العديد من الشبهات حوله كما أثيرت تكهنات أن وفاته لم تكن طبيعية بالمرة.

وأكد الجليدي في تصريحات لـ«الدستور»، أن ملف موت الباجي رحمه الله هو جزء من المؤامرة التي حيكت على تونس منذ 2011، مؤكدًا أن  المتهم الرئيسي هم إخوان تونس بلا منازع.

وأكد أنه لابد من الاهتمام بملف الاغتيالات والجهاز السري وملف التسفير وهي ملفات أمن قومي بامتياز ولا تتطلب مجهودًا كبيرًا لإثباتها.

وأعلن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس"الحبيب الطرخاني"، أمس الثلاثاء، بأن وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي توفي يوم 25 يوليو 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وتوفي الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو 2019 الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد أن كان تم نقله إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.

وكان الرئيس الراحل قد غادر يوم 1 يوليو من تلك السنة نفس المستشفى "بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها

وسبق للرئيس الراحل أن انتقل يوم الجمعة 21 يونيو 2019 إلى المستشفى العسكري للقيام ببعض التحاليل إثر تعرضه "لوعكة صحية خفيفة"، ثم غادر المستشفى "في صحة جيدة"، بحسب ما ذكرته حينها الناطقة الرسمية باسم الرئاسة.

نزارالجليدي المحلل السياسي التونسي الرئيس التونسي الراحل قايد السبسي الإخوان جماعة الإخوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

«أمطار رعدية ورياح».. تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

خروج لانشات ومراكب صيد للبحث عن أبناء كفر الشيخ المفقودين فى مياه المتوسط

بعد حديث الرئيس عنه.. الشاب الأسوانى: «تفاجأت بالاهتمام وتوقعت وقوع ضرر عليا» (فيديو)

بينها شروط شغل الوظائف.. الحكومة توافق على 8 قرارات

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل: «سوف أحبك دائما»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

صور

جنازة الإعلامية عزة الإتربي

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إسرائيل تعتدى على فلسطينيين اعترضوا على تجريف أراضٍ بالنقب

اجتماع الـ150 دقيقة.. ماذا فعل أبومازن فى منزل وزير الجيش الإسرائيلى؟