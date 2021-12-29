الأربعاء 29 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم جمع مليونى جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

متهم
متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس متهم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخر في مجال الاتجار بالعملة ، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام شخصين أحدهما يعمل بالخارج بدولة عربية بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

قانون البنك المركزي مدخرات العاملين مليون جنيه محكمة جنوب القاهرة قاض المعارضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

الأكثر قراءة

رئيس «البحوث الفلكية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل «الزلزال والتوابع»

زلزال بقوة 5.9 يهز القاهرة والمحافظات

يقتل زوجته وأبناءه بـ«السم فى المحشى»

بيان ناري من «شيكابالا» عقب التلاعب في عقده: «نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة»

بالتزامن مع محاكمتهم.. ننشر محضر تفريغ فيديو واقعة مذبحة المرج

حصاد 2021.. الإصلاح الاقتصادى يُنقذ مصر من موجة تضخم عاتية تضرب العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروس كورونا.. كأنه «قطعة أثاث» نجهزها للدخول إلى العام 2022!

د. داليا مجدي عبدالغني

عام الإنجازات

وجيه أمين عبدالعزيز

حين ترى مصر من الخارج

سعيد المصرى

الانتحار ليس له سبب واحد والمنتحر «هش» نفسيًا

إبراهيم داود

لا تنظر إلى أعلى

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

صور

أشجار الكريسماس تغزو الأسواق المصرية

قرعة البطولة الإفريقية

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبحث إلغاء موسم الصيد لتجنب تفشي أنفلونزا الطيور

الكنيست يُمرر قوانين تسمح لجيش الاحتلال بقمع الأسرى الفلسطينيين

إعلام عبرى: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوى