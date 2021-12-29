تجديد حبس متهم جمع مليونى جنيه من مدخرات العاملين بالخارج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس متهم، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخر في مجال الاتجار بالعملة ، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام شخصين أحدهما يعمل بالخارج بدولة عربية بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.