الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة «التعليم الفني»

التعليم
التعليم

أصدر قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول عرض البرامج التعليمية من الصف الأول للصف الثالث نظام ثلاث سنوات، ومن الصف الأول للصف الخامس نظام خمس سنوات، عبر قناة مصر للتعليم الفني، خلال الفترة من أول يناير وحتى 6 يناير المقبل.

وأعلن القطاع جدول مواعيد عرض البرامج التعليمية من الصف الأول للصف الثالث لمنظومة الجدارات، للفترة من أول يناير وحتى 6 يناير.

جدير بالذكر أن امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني، ستنطلق شهر يناير المقبل وتنتهي بداية شهر فبراير، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

 

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امتحانات اليوم عمل فيس النقل على الاول الرى كتاب فيس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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