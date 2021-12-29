مواعيد عرض البرامج التعليمية على قناة «التعليم الفني»

أصدر قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول عرض البرامج التعليمية من الصف الأول للصف الثالث نظام ثلاث سنوات، ومن الصف الأول للصف الخامس نظام خمس سنوات، عبر قناة مصر للتعليم الفني، خلال الفترة من أول يناير وحتى 6 يناير المقبل.

وأعلن القطاع جدول مواعيد عرض البرامج التعليمية من الصف الأول للصف الثالث لمنظومة الجدارات، للفترة من أول يناير وحتى 6 يناير.

جدير بالذكر أن امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني، ستنطلق شهر يناير المقبل وتنتهي بداية شهر فبراير، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا وحفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

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