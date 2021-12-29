أجمل وأروع رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2022

تتصاعد حدة البحث عن رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2022 عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع اقتراب الاحتفال برأس السنة الميلادية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أفضل العبارات المتبادلة عبر الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي وأبرز الأدعية في السنة الجديدة وهدايا الكريسماس.

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2022

مع التقدم التكنولوجي الذي يتمتع به العصر الحالي التي وفرت الوقت والجهد على الجميع يبحث الملايين على عبارات تهاني بالعام الجديد لإرسالها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر الهواتف الذكية لجميع المحيطين بك سواء كانوا من الأقارب أو الأصدقاء أو زملاء العمل ولعل أبرزها ما يلي:-

"إلى كل أحبابي أتمنى لكم عامًا جديد سعيد تتحقق لكم فيها كل الأماني "

"مع أخر أيام عام 2021.. أرسل باقات ورد للتهنئة بالعام الجديد 2022"

"Happy New Year .. على جميع أصدقائي وأحبابي قبل العام الجديد 2022"

"أيام سعيد تبشركم بعام جديد 2022.. Happy New Year "

أبرز أدعية العام الجديد 2022

يستقبل كافة المواطنين بمختلف دول العالم ليلة رأس السنة بأدعية للعام الجديد حيث تعد من المناسبات الاجتماعية من المناسبات الجيد للتقارب بين الأهل والأصدقاء والأحباب لذلك يمكن إرسال أدعية لهم عبر الهواتف المحمولة التي أصبحت وسيلة التواصل الوحيدة بين الجميع ومنها :-

"اتمنى لي ولكم 365 يوما فرحة وفك كرب وتسديد ديون"

"اللهم إنا نستقبل عامنا الجديد.. فتقبل منا صالح الأعمال وتولى أمورنا كلها يا الله"

"ربي أني أسألك السعة في الرزق والبركة في العمر وزيادة في المال لي ولمن يقرأ رسالتي"

"مع عامنا الجديد .. اللهم أرفع عنا البلاء والوباء"

"اللهم أنا نسألك خير السنة المقبلة ونستعيذ بك من شرها"

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أفضل هدايا الكريسماس 2022

تتسع دائرة البحث عبر المنصات الإلكترونية من رسائل تهنئة بمناسبة السنة الجديدة 2022 إلى أفكار جديدة لهدايا الكريسماس حيث يمكن لأفراد الأسرة الواحدة تبادل الهدايا في العام الجديد وكتابة عبارات الأماني والأمنيات منها المنتجات الجلدية من شنط ومحافظ وأحذية و إكسسورات المنقوش عليها الحروف الأولى من اسم المهدى إليه.