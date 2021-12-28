تهاني العام الجديد 2022.. أحدث عبارات ورسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2022
أياما قليلة ويستقبل العالم عاما جديدا 2022، ونودع عاما مضى بالحلو والمر، ويبحث الكثيرون عن رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، المليئة بعبارات الحب والسعادة والفرح والأمنيات السعيدة للعام الجديد، نعرض لكم أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2022.
رسائل التهنئة بالعام الجديد 2022
- في أول أيام السنة الجديدة ، احب أن أقول لك كل عام وأنت السعادة يا حلو العام وكل الأعوام ، كل عام وانت بقربي حبيبي .
- يارب اكتب لنا الخير والتوفيق وبارك لنا في أحبتنا وانعم عليهم بالسعادة الكاملة، والأرزاق الواسعة، والرضا التام، والصبر على الآلام ومزيد من الصحة والعافية.
- أتمنى من الله في السنة الجديدة أن يحفظ لي أحبتي وأهلي وعافية أمي، ورفقة إخوتي الجميلة، اللهم أدم علينا الأصدقاء الأوفياء والانقياء من حولنا .
- حبيبي أنت الدافع لي لكي أبدأ سنة جديدة بقلب راض وامنيات سعيدة للجميع ، كل عام وانت بجواري.
عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022
- كل عام وأنت رفيق دربي ودائما قريب لقلبي حبيبي ، انت نور حياتي وجمال الحاضر والاتِ كل عام وانت بخير.
- صديقتي الغالية كل عام وانتي بخير وبصحه أتمنى أنها تكون سنه سعيدة عليكي وتحققي كل أحلامك فيها استمتعي بالعام الجديد ولاتجعليه يمر إلا وأنتي محققه كل أمنياتك وطموحاتك عشان تبدأي لك سنه جديده ثانيه حلوه كوني سعيده وابتسمي أحبك.
- كل عام ياوطن عمري وأنا أحبك واحتفل بيك وأباركلك وأهنيك.
- سنة جديدة سعيدة عليك مليئة بالحب والود والنجاح ودوام الصحة .
- ربي يسعدك سعاده بسعاده تغنيك عن الخلق ربي يحميك لي من كل شر ويبعد عنك كل اذي و يبعد عن قلبك الجميل كل حزن وضيق الله يجعل ايامنا وسنينا من فرح لفرح ومن راحه إلي راحه الله يحفظك ويديمك لي يارب وعساك تبقى لي حبيب ورفيق وسند لاخر العمر.