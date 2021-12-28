تهاني العام الجديد 2022.. أحدث عبارات ورسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2022

أياما قليلة ويستقبل العالم عاما جديدا 2022، ونودع عاما مضى بالحلو والمر، ويبحث الكثيرون عن رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، المليئة بعبارات الحب والسعادة والفرح والأمنيات السعيدة للعام الجديد، نعرض لكم أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2022.

رسائل التهنئة بالعام الجديد 2022

في أول أيام السنة الجديدة ، احب أن أقول لك كل عام وأنت السعادة يا حلو العام وكل الأعوام ، كل عام وانت بقربي حبيبي .

يارب اكتب لنا الخير والتوفيق وبارك لنا في أحبتنا وانعم عليهم بالسعادة الكاملة، والأرزاق الواسعة، والرضا التام، والصبر على الآلام ومزيد من الصحة والعافية.

أتمنى من الله في السنة الجديدة أن يحفظ لي أحبتي وأهلي وعافية أمي، ورفقة إخوتي الجميلة، اللهم أدم علينا الأصدقاء الأوفياء والانقياء من حولنا .

حبيبي أنت الدافع لي لكي أبدأ سنة جديدة بقلب راض وامنيات سعيدة للجميع ، كل عام وانت بجواري.

عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022