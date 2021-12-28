الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تهاني العام الجديد 2022.. أحدث عبارات ورسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2022

2022
2022

أياما قليلة ويستقبل العالم عاما جديدا 2022، ونودع عاما مضى بالحلو والمر، ويبحث الكثيرون عن رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، المليئة بعبارات الحب والسعادة والفرح والأمنيات السعيدة للعام الجديد، نعرض لكم أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2022.

رسائل التهنئة بالعام الجديد 2022

  • في أول أيام السنة الجديدة ، احب أن أقول لك كل عام وأنت السعادة يا حلو العام وكل الأعوام ، كل عام وانت بقربي حبيبي .
  • يارب اكتب لنا الخير والتوفيق وبارك لنا في أحبتنا وانعم عليهم بالسعادة الكاملة، والأرزاق الواسعة، والرضا التام، والصبر على الآلام ومزيد من الصحة والعافية.
  • أتمنى من الله في السنة الجديدة أن يحفظ لي أحبتي وأهلي وعافية أمي، ورفقة إخوتي الجميلة، اللهم أدم علينا الأصدقاء الأوفياء والانقياء من حولنا .
  • حبيبي أنت الدافع لي لكي أبدأ سنة جديدة بقلب راض وامنيات سعيدة للجميع ، كل عام وانت بجواري.
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عبارات رسائل تهنئة رأس السنة 2022 وكلمات استقبال العام الجديد 2022

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رأس السنة الميلادية.. رسائل وعبارات تهنئة بالعام الجديد 2022

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رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2022 للأهل والأصدقاء

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ماذا قال الحبيب الجفري عن تهنئة الإخوة المسيحيين بذكرى الميلاد؟

عبارات تهنئة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022

  • كل عام وأنت رفيق دربي ودائما قريب لقلبي حبيبي ، انت نور حياتي وجمال الحاضر والاتِ كل عام وانت بخير.
  • صديقتي الغالية كل عام وانتي بخير وبصحه أتمنى أنها تكون سنه سعيدة عليكي وتحققي كل أحلامك فيها استمتعي بالعام الجديد ولاتجعليه يمر إلا وأنتي محققه كل أمنياتك وطموحاتك عشان تبدأي لك سنه جديده ثانيه حلوه كوني سعيده وابتسمي أحبك.
  • كل عام ياوطن عمري وأنا أحبك واحتفل بيك وأباركلك وأهنيك.
  • سنة جديدة سعيدة عليك مليئة بالحب والود والنجاح ودوام الصحة .
  • ربي يسعدك سعاده بسعاده تغنيك عن الخلق ربي يحميك لي من كل شر ويبعد عنك كل اذي و يبعد عن قلبك الجميل كل حزن وضيق الله يجعل ايامنا وسنينا من فرح لفرح ومن راحه إلي راحه الله يحفظك ويديمك لي يارب وعساك تبقى لي حبيب ورفيق وسند لاخر العمر.
رسائل التهنئة بالعام الجديد 2022 التهنئة بالعام الجديد 2022 الأداب رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 تهنئة رأس السنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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