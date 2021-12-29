حفل كلثوميات بقصر بشتاك غدًا بمناسبة ذكرى ميلاد كوكب الشرق

يقيم مركز إبداع بيت الغناء العربى بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفله الشهري لدعم الموهوبين من الأصوات الذهبية، التي فازت على مدار الدورات الخمس السابقة من مسابقة الصوت الذهبي التي ينظمها قطاع الصندوق، ويحمل حفل هذا الشهر عنوان “كلثوميات”، وذلك في الساعة السابعة مساء الخميس الموافق 30 من ديسمبر الجاري.

يأتي الحفل بقيادة المايسترو دكتور مدحت عبد السميع ، والذي قدم مجموعة من الأصوات الذهبية منهم : آية البحيري، دينا حمدي ، أسماء الجمل ، ويقدمون أغنيات : الأطلال ، اسأل روحك، بعيد عنك ووقف الخلق، بالإضافة لأغنيات من الزمن الجميل.

أم كلثوم

هي كوكب الشرق ، ثومة ، سيد الغناء العربي ، قيثارة الشرق هي ذاتها فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي ،ولدت في محافظة الدقهلية بالخديوية المصرية في 31 ديسمبر 1898م أو رسميًا حسب السجلات المدنية في 4 مايو 1908م، وتوفيت في القاهرة بعد معاناة مع المرض في 3 فبراير 1975م، ومن أبرز الأغاني الوطنية التى قدمتها أم كلثوم منها .."ثوار ثوار، قم واسمعها من أعماقي، راجعين بقوة السلاح، أنشودة الجيش والله زمان يا سلاحي، مصر تتحدث عن نفسها".

وتعد أم كلثوم من أبرز مغني القرن العشرين الميلادي، بل يمكن وصفها بالأهم ، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، اشتهرت في مصر وفي العالم العربي بسطوة جمال صوتها، وحققت ذيوع وانتشار لم يتحقق لمطرب مصري أو عربي حتى اللحظة الراهنة ، وغنت أم كلثوم لأهم وأبرز مسارح العالم.

حصلت أم كلثوم العديد من التكريمات والجوائز جاء أبرزها "وسام الرافدين من قبل الحكومة العراقية في 1946 وهو أعلى وسام يمنح في العراق، في عصر النظام الملكي، وفي عام 1975 تضم إلى قائمة الأوسمة وسام النهضة من ملك الأردن عام ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس هاشم الأتاسي، وسام الجمهورية من رئيس تونس بورقيبة عام 1968.