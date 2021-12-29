النيابة تتحرى عن نشوب مشاجرة داخل مدرسة في دار السلام

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في نشوب مشاجرة بالأسلحة داخل مدرسة في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة، بسبب وقوع مشاجرة بين طالبتين، واستعانت كل منهما بذويها، وحدثت المشاجرة وتمكن رجال المباحث من ضبط الطرفين ويتم التحقيق معهما.



وعن التفاصيل قامت إدارة المدرسة بإبلاغ شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة داخله وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مقر المدرسة المشار اليها وتم القبض على طرفى المشاجرة وإعادة الهدوء للطلاب.



واستمع فريق رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، لكشف ملابسات الحادث وأمرت جهات التحقيق بالتحقيق في الواقعة والتحفظ على الأسلحة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.