الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طفل توفي في حادث تصادم بسوهاج

جثة طفل توفي
جثة طفل توفي

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشر عامًا، عقب تعرضه لحادث سيارة.

كان لقى طفل في الثانية عشر من العمر مصرعه عقب تعرضه لحادث سيارة بدائرة مركز سوهاج، وتم نقله للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع حادث سيارة ووفاة طفل وتم نقله للمستشفى العام.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوصول الطفل أحمد ع م س 12 سنة تلميذ يقيم دائرة مركز سوهاج ،إلى مستشفي سوهاج العام ، مصاباً بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالأذن "وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده "عماد. م" ، 41 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء سير نجله المذكور بذات الناحية أصطدمت به السيارة نصف نقل" قيادة "ناجح. ع" ، 41 سنة، سائق، مما أدي لإصابته التي أودت بحياته واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ،ولم يتمكن من مفاداته بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

 

النيابة العامة في سوهاج جثة طفل حادث سيارة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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