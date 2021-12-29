هاني محمود: الإنجازات بالصعيد في عهد السيسي لم نراها من قبل

ثمن المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات السابق، مستشار رئيس الوزراء، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية على افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأسبوع الصعيد وضمنها مشروعات تنموية بمدينة أسوان، وفي مختلف محافظات الجنوب.

وقال محمود، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك: "في محافظة أسوان فقط تم افتتاح العديد من المشروعات الكبيرة تضمنت:

- إعادة الحياة لمشروع توشكى العملاق والذي يضيف لمصر آلاف الأفدنة المزروعة بالإضافة إلى مجتمع سكني وصناعي جديد.

- أكبر محطة طاقة شمسية في العالم تنتج كهرباء توازي ما كان ينتجه السد العالي.

- تطوير وتحديث مصنع كيما للأسمدة والذي يضع مصر في المرتبة الخامسة بين الدول المنتجة للأسمدة.

- محلج القطن الذي تم تطويره على أحدث النظم التكنولوچيا و يتم وضع "باركود" على كل بالة بكل البيانات الخاصة بها حتى يمكن تتبعها في جميع خطوات التصنيع ليقلل الهالك ويمنع الشوائب وفي نفس الوقت يعصر بذرة القطن لينتج الزيت، وهو أول محلج يتم تطويره ضمن المشروع القومي لإعادة ريادة مصر لصناعة الغزل والنسيج.

- مدينة أسوان الجديدة والتي تعتبر التوسع الطبيعي لمدينة أسوان.

- محطة قطار أسوان بعد تجديدها والاحتفال برفع أخر عربة قطار قديمة من خطوط السكة الحديد بمصر.

- مجموعة كبيرة من المحاور والكباري والشوارع التي تسهل الحركة في أسوان.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية: «لقد شاهدت الفرحة في عيون مواطني أسوان الطيييين وتسمع منهم تعليق واحد وهو: "لم يحدث أبداً هذا الاهتمام بصعيد مصر كما يحدث الآن".

