إغلاق وتشميع 6 مقاه وكافيهات ومصادرة 13 شيشة بقرى طنطا

أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بقيادة حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، إنه تم إغلاق وتشميع 6 مقاه وكافيهات بقرى طنطا، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 13 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى استمرار الحملات والمتابعة بقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وأكد المحافظ، علي استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين وتطبيق القانون عليهم.



وأوضح رئيس مدينة طنطا، أن ذلك بتعليمات الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بشن حملات تنفيذا لقرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولمنع التجمعات، وإن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وفي وقت سابق، شدد نائب محافظ الغربية، على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا علي عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة العزاء أو الأفراح أو أي احتفالات أخرى داخل صالات، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

كما أكد محافظ الغربية، أنه تم غلق وتشميع 25 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ودعا أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.